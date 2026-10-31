Halloween: cuál es el origen de la Noche de Brujas y por qué se celebra cada 31 de octubre

La tradición cruzó el Atlántico con la llegada de miles de inmigrantes irlandeses a EE.UU., especialmente durante la Gran Hambruna de Irlanda, iniciada en 1845. Una vez instalados en el nuevo territorio, mantuvieron sus costumbres, que con el tiempo se combinaron con otras prácticas locales y dieron lugar a nuevas formas de celebración.

Halloween suele celebrarse con fiestas de disfraces.

Así fue como, a lo largo de los años, esta festividad evolucionó hasta convertirse en el Halloween que se conoce en la actualidad. Su nombre proviene de la expresión inglesa All Hallows' Eve, que significa 'víspera de Todos los Santos', en referencia al 1° de noviembre, fecha en la que se conmemora esa celebración religiosa.

El cine y las series de terror también se convirtieron en protagonistas de Halloween. Durante las semanas previas, las plataformas de streaming suelen presentar estrenos y recuperar películas clásicas del género. En la Argentina, la fecha puede celebrarse con una fiesta de disfraces, una maratón de películas de terror o una ambientación temática en casa.

De esta manera, Halloween suma distintas alternativas para quienes quieren participar de la celebración, más allá de sus orígenes históricos.