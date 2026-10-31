Halloween: cuál es el origen de la Noche de Brujas y por qué se celebra cada 31 de octubre

Se espera que miles de personas participen este sábado de fiestas de disfraces y reuniones temáticas con el terror como principal protagonistas. Cómo empezó esta celebración de raíces paganas y ganó popularidad con los años.
Halloween, también conocido en América Latina como la Noche de Brujas, se celebra cada 31 de octubre. Durante esta jornada, miles de personas participan de fiestas de disfraces y reuniones temáticas en las que el terror es el gran protagonista. Aunque la festividad tiene raíces paganas, con el paso del tiempo adquirió una gran popularidad en países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido e Irlanda, donde fue incorporando un perfil más comercial y vinculado al entretenimiento.
En los últimos años, impulsada por el cine y las redes sociales, esta celebración se extendió a distintos rincones del mundo y llegó también a países como la Argentina.
Los orígenes de la Noche de Brujas se remontan al antiguo festival celta de Samhain, una celebración que tenía lugar el 1° de noviembre en territorios que hoy forman parte del Reino Unido, Irlanda y el noroeste de Francia. Durante la noche anterior, las comunidades se reunían para celebrar el final de la cosecha y la llegada del invierno. Era un momento especial para marcar el cierre de un ciclo y dar comienzo a una nueva etapa del año.
Como parte de los rituales, los participantes solían utilizar disfraces y encender grandes hogueras con paja para ahuyentar a los espíritus. Los colores característicos de esta festividad eran el negro, asociado con la muerte y la oscuridad, y el naranja, que representaba el otoño.
La tradición cruzó el Atlántico con la llegada de miles de inmigrantes irlandeses a EE.UU., especialmente durante la Gran Hambruna de Irlanda, iniciada en 1845. Una vez instalados en el nuevo territorio, mantuvieron sus costumbres, que con el tiempo se combinaron con otras prácticas locales y dieron lugar a nuevas formas de celebración.
Así fue como, a lo largo de los años, esta festividad evolucionó hasta convertirse en el Halloween que se conoce en la actualidad. Su nombre proviene de la expresión inglesa All Hallows' Eve, que significa 'víspera de Todos los Santos', en referencia al 1° de noviembre, fecha en la que se conmemora esa celebración religiosa.
El cine y las series de terror también se convirtieron en protagonistas de Halloween. Durante las semanas previas, las plataformas de streaming suelen presentar estrenos y recuperar películas clásicas del género. En la Argentina, la fecha puede celebrarse con una fiesta de disfraces, una maratón de películas de terror o una ambientación temática en casa.
De esta manera, Halloween suma distintas alternativas para quienes quieren participar de la celebración, más allá de sus orígenes históricos.
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