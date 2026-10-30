La provincia argumentó que la medida provocó una "grave afectación para la previsibilidad presupuestaria provincial y los derechos de los usuarios del transporte público". También sostuvo que la quita de los subsidios derivó en un importante aumento del boleto de colectivos en el interior del país.

Otro de los cuestionamientos apunta a la legalidad de la decisión ya que, según la provincia, la medida del Ejecutivo nacional "carece de los requisitos constitucionales" y vulnera los principios de legalidad, división de poderes y lealtad federal, además de afectar la coordinación y cooperación entre los distintos niveles de gobierno.

El Fondo de Compensación había sido creado en 2018 mediante la Ley 27.467. La normativa establecía una partida de 6.500 millones de pesos destinada a compensar los desequilibrios financieros del transporte público de pasajeros fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Con la intervención de la Corte Suprema, el Gobierno nacional deberá presentar su respuesta dentro de los próximos 60 días. Luego, los jueces analizarán el planteo de la provincia y decidirán si corresponde avanzar con la cautelar solicitada.