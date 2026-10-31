Deportaron a la Argentina al acusado por el femicidio de Agostina Jalabert en México

Reverter había sido detenido el 23 de julio en Oregón, durante un operativo coordinado entre distintas agencias de seguridad estadounidenses e internacionales. Sobre él pesaban una orden de captura internacional y una alerta roja de Interpol, emitidas en el marco de la investigación judicial.

Su localización fue posible gracias a un trabajo conjunto del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Interpol Washington, Investigaciones de Seguridad Nacional y la Patrulla Fronteriza. Según trascendió, el acusado permanecía en territorio estadounidense con el pasaporte vencido.

Un crimen que inicialmente fue investigado como suicidio

Agostina Jalabert tenía 31 años, era oriunda de Carmen de Patagones, en el sur bonaerense, y trabajaba como modelo. El 18 de febrero de 2023 fue encontrada muerta en el baño del departamento que compartía con su hermana Candela en Playa del Carmen, uno de los principales destinos turísticos de México.

El cuerpo de la joven estaba suspendido mediante un cinturón atado a un toallero, a escasa altura del suelo. En la vivienda también se encontraba Reverter, quien aseguró que había estado durmiendo.

En un primer momento, las autoridades mexicanas investigaron la muerte como un suicidio. Sin embargo, las lesiones que presentaba el cuerpo y las inconsistencias detectadas en la escena despertaron sospechas entre los familiares de la modelo, quienes desde el comienzo denunciaron que se trataba de un asesinato.

Los resultados de la autopsia y los peritajes forenses fueron determinantes para modificar el rumbo de la investigación. El médico forense José Micieli identificó lesiones compatibles con golpes de puño, traumatismo craneal, quemaduras de cigarrillo y signos de abuso sexual.

A partir de esas evidencias, la causa fue recaratulada como femicidio y quedó bajo la responsabilidad de una fiscalía especializada del estado de Quintana Roo.

La principal hipótesis de los investigadores mexicanos sostiene que Reverter habría golpeado y estrangulado a Agostina y posteriormente intentado montar una escena de suicidio para ocultar el crimen.

El reclamo de la familia

Desde la muerte de la modelo, su familia, encabezada por su padre, Edgardo Jalabert, mantuvo un reclamo permanente de justicia y cuestionó las irregularidades que, según denunció, marcaron las primeras actuaciones de las autoridades mexicanas.

Los familiares insistieron durante más de tres años en que se investigara el caso como un femicidio y reclamaron la captura del principal sospechoso, que había logrado abandonar México y permanecer prófugo.

La detención en Estados Unidos representó un avance importante para la causa, aunque todavía resta resolver el procedimiento judicial que permita poner al acusado a disposición de los tribunales mexicanos.

Con Reverter detenido en la Argentina, el próximo paso será definir su extradición a México, donde deberá responder por las acusaciones formuladas en su contra.

La familia de Agostina espera que ese trámite permita finalmente avanzar hacia el esclarecimiento judicial de un crimen que lleva más de tres años de investigación y que, desde sus primeras horas, estuvo atravesado por cuestionamientos al accionar de las autoridades.