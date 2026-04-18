Ya son más de 600 las amenazas de tiroteos en escuelas: investigan un desafío en TikTok

Los avisos encendieron la alarma en el sistema educativo y de seguridad. Durante las últimas horas hubo nuevas amenazas en colegios del AMBA, Córdoba, Santa Fe y Río Negro. Buscan conocer el origen de los mensajes.
Las autoridades policiales y judiciales investigan si un presunto reto viral difundido a través de la red social TikTok está detrás de la ola de amenazas de tiroteos en escuelas de distintos puntos del país, en un contexto en el que ya se registraron más de 600 alertas que encendieron la alarma en el sistema educativo y de seguridad.
El fenómeno, que en las últimas horas sumó nuevos episodios en establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia, Córdoba, Santa Fe y Río Negro, entre otras jurisdicciones, presenta un patrón común: mensajes intimidatorios que advierten sobre supuestos ataques armados, muchas veces con frases como "mañana tiroteo" o "no vengan", que aparecen en paredes de baños, redes sociales o grupos de mensajería.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que una de las principales hipótesis apunta a la posible existencia de un desafío viral que incentiva este tipo de conductas, aunque aclararon que se trata de una línea en análisis y que no hay confirmaciones concluyentes. En ese panorama, se trabaja para determinar el origen de los mensajes y si existe coordinación o se trata de hechos aislados replicados por imitación.
El impacto fue inmediato en la comunidad educativa: en varios casos se dispusieron suspensiones de clases, se reforzó la presencia policial en los ingresos a los establecimientos y se activaron protocolos de prevención ante posibles situaciones de riesgo, lo que generó preocupación entre familias, docentes y alumnos.
En paralelo, la Justicia comenzó a intervenir en algunos episodios. En Córdoba, por ejemplo, dos adolescentes fueron imputados por amenazas de este tipo, lo que marcó un avance en la judicialización de estos hechos, que si bien en muchos casos se originan como bromas o desafíos en redes, tienen consecuencias concretas en la vida cotidiana de las escuelas.
Los investigadores también analizan el rol de las redes sociales en la rápida propagación de este tipo de mensajes y el denominado "efecto contagio", que potencia la repetición de conductas a partir de la visibilidad que adquieren los casos en distintos puntos del país.
La Policía Federal mantiene bajo análisis al menos 50 episodios concretos, aunque el volumen total de advertencias detectadas y denunciadas ya supera ampliamente las 600 a nivel nacional, lo que refleja la magnitud del fenómeno y la dificultad para rastrear su origen en tiempo real. El escenario genera especial preocupación debido a que se produce a semanas de un hecho de extrema gravedad ocurrido en la ciudad santafesina de San Cristóbal, donde un alumno protagonizó un ataque dentro de una escuela que dejó un fallecido, al menos ocho heridos y terminó con el agresor detenido.