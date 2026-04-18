Ya son más de 600 las amenazas de tiroteos en escuelas: investigan un desafío en TikTok

En paralelo, la Justicia comenzó a intervenir en algunos episodios. En Córdoba, por ejemplo, dos adolescentes fueron imputados por amenazas de este tipo, lo que marcó un avance en la judicialización de estos hechos, que si bien en muchos casos se originan como bromas o desafíos en redes, tienen consecuencias concretas en la vida cotidiana de las escuelas.

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Los investigadores también analizan el rol de las redes sociales en la rápida propagación de este tipo de mensajes y el denominado "efecto contagio", que potencia la repetición de conductas a partir de la visibilidad que adquieren los casos en distintos puntos del país.

La Policía Federal mantiene bajo análisis al menos 50 episodios concretos, aunque el volumen total de advertencias detectadas y denunciadas ya supera ampliamente las 600 a nivel nacional, lo que refleja la magnitud del fenómeno y la dificultad para rastrear su origen en tiempo real. El escenario genera especial preocupación debido a que se produce a semanas de un hecho de extrema gravedad ocurrido en la ciudad santafesina de San Cristóbal, donde un alumno protagonizó un ataque dentro de una escuela que dejó un fallecido, al menos ocho heridos y terminó con el agresor detenido.