Horror en Santa Fe: un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero

Una alumna de la escuela reveló que el ataque fue planificado ya que "le hacían bullying" y agregó detalles del momento: “Entramos a la escuela, sonó el timbre para izar la bandera y cuando estábamos bajando el chico llegó y de la nada gritó ‘sorpresa’ y empezó a disparar. Había chicos heridos, no solo por los perdigones, sino también porque rompían vidrios para escapar. Creemos que fue al azar, porque, por lo que tengo entendido, el chico iba a ir al curso porque le hacían bullying. Ya estaba planificado”. Y concluyó: “Creemos que fue al azar, porque, por lo que tengo entendido, el chico iba a ir al curso porque le hacían bullying. Ya estaba planificado”.

El Gobernador de Santa Fe señaló: “De forma inmediata suspendimos la actividad que teníamos aquí con los ministros porque ya están viajando hacia la ciudad para contener a la comunidad educativa, a las familias y para activar el proceso penal”.

“Tomamos conocimiento a través del centro monitoreo municipal. Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, expresó el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal.

“Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”, completó el funcionario.

Algunos padres de la escuela hablaron con los medios y contaron cómo se enteraron del hecho: "A las 7:30 recibí el llamado de mi hija llorando, decía que un alumno estaba a los tiros", relató María José, madre de una de las estudiantes. "Llevé a mi hijo como todas las mañanas y al rato me llamó una mamá para traérmelo porque habían disparado", señaló Julián, padre de un ingresante de primer año que presenció el inicio de las detonaciones en el patio interno.

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