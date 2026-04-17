Triple crimen de Florencio Varela: empezó el proceso de extradición de "Pequeño J"

El acusado del aberrante hecho podría regresar en breve desde Perú, donde está detenido, para ser juzgado en la Argentina en un operativo de Interpol.
En el marco de la investigación del triple crimen de Florencio Varela, se informó que el sujeto conoció que sujeto conocido como “Pequeño J”, uno de los principales acusados en la causa, será extraditado a la Argentina en un plazo de 30 días a través de Interpol.
Las autoridades judiciales de Perú, donde se encuentra detenido Tony Janzen Valverde Victoriano, adelantaron que el proceso de extradición ya está en su fase final y que el imputado ya está disponible para volver a la Argentina.
La acción judicial se desarrolló conjuntamente con del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, la Secretaría N°8 del Dr. Ignacio Calvi y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.
De esta manera, informaron que dieron inicio a la fase de ejecución del proceso extraditorio, lo cual debería ocurrir en los siguientes 30 días, con la intervención de Interpol.
En este contexto, las autoridades de Argentina y Perú deberán trabajar en la coordinación logística y diplomática para concretar el traslado del acusado.
Anteriormente, el gobierno de Perú había autorizado la extradición pasiva del acusado, luego de que la Corte Suprema de ese país diera la aprobación.
De todos modos, el Juzgado Federal de Morón impulsó un pedido de ampliación de la extradición, ya que quería incorporar nuevos delitos que surgieron a medida que la investigación avanzó.
“Pequeño J” está imputado por “homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género” en la causa de los asesinatos de Lara Gutiérrez, de 15 años; Brenda del Castillo, de 20; y Morena Verdi, también de 20.
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