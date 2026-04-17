Triple crimen de Florencio Varela: empezó el proceso de extradición de "Pequeño J"

En este contexto, las autoridades de Argentina y Perú deberán trabajar en la coordinación logística y diplomática para concretar el traslado del acusado.

Anteriormente, el gobierno de Perú había autorizado la extradición pasiva del acusado, luego de que la Corte Suprema de ese país diera la aprobación.

De todos modos, el Juzgado Federal de Morón impulsó un pedido de ampliación de la extradición, ya que quería incorporar nuevos delitos que surgieron a medida que la investigación avanzó.

“Pequeño J” está imputado por “homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género” en la causa de los asesinatos de Lara Gutiérrez, de 15 años; Brenda del Castillo, de 20; y Morena Verdi, también de 20.