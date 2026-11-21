Zelenski también acusó a Putin de utilizar los ataques contra el viaducto como argumento para intensificar la guerra. "Putin y sus colaboradores están intentando encontrar pretextos para una escalada", sostuvo.

Las fuerzas ucranianas atacaron el puente de Crimea en tres ocasiones durante la última semana. El lunes se registraron daños menores, mientras que el martes una ofensiva con drones y misiles destruyó el tramo central de la carretera y provocó la caída al mar de su arco principal.

El jueves, otro ataque nocturno obligó a suspender temporalmente el tránsito ferroviario. El Ministerio de Transporte ruso confirmó la interrupción y aseguró que no hubo heridos, mientras equipos técnicos evaluaban los daños.

Una infraestructura estratégica

El puente de Kerch, de 19 kilómetros de extensión e inaugurado por Putin en 2018, constituye una conexión fundamental entre Rusia y Crimea. Además de facilitar el transporte terrestre y ferroviario, Ucrania sostiene que representa una vía clave para abastecer de combustible, municiones y equipamiento militar a las tropas rusas desplegadas en el sur del territorio ucraniano.

Las imágenes satelitales difundidas por la empresa Vantor mostraron una sección de aproximadamente 225 metros del tramo carretero parcialmente sumergida, además de varios impactos sobre las vías ferroviarias.

Según las estimaciones difundidas, el arco de acero destruido pesa entre 5.500 y 6.000 toneladas y su extracción requerirá trabajos subacuáticos de alta complejidad. Especialistas consultados por el Kyiv Independent advirtieron que las reparaciones podrían extenderse durante un año o más.

No habrá negociación

Desde Shenzhen, China, donde participó de la cumbre de la APEC, Putin rechazó cualquier posibilidad de retomar conversaciones para detener los ataques contra infraestructuras.

"Tras los ataques al puente de Crimea, no negociaremos. Responderemos a estos ataques", afirmó el mandatario ruso, quien agregó: "Nuestra respuesta será mucho más dolorosa en comparación con lo que hizo el régimen de Kiev con el puente".

El Kremlin insistió en que se trata de una infraestructura civil y Putin aseguró que había ordenado no utilizarla con fines militares. Sin embargo, Zelenski rechazó esa explicación y sostuvo que existen numerosas pruebas del traslado de armamento ruso por esa conexión.

"Putin puede conectarse a Internet y ver cómo cruzan el puente tanques, vehículos blindados, artillería y otro tipo de equipamiento. No es ningún secreto", cuestionó.

En paralelo, el presidente ucraniano agradeció al Reino Unido su apoyo militar y humanitario ante la llegada del invierno.

La disputa por el puente de Crimea se convirtió así en un nuevo foco de escalada militar, con amenazas cruzadas y posiciones cada vez más enfrentadas entre Kiev y Moscú.