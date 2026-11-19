El banco aclaró que aquella falla no era sistémica y que otras entidades podían experimentar demoras únicamente en las operaciones realizadas con JPMorgan. Usuarios reportaron inconvenientes en Bank of America, US Bank y Wells Fargo, aunque US Bank negó que sus propios sistemas hubieran sido afectados directamente.

El episodio también llamó la atención de los organismos de supervisión. El Departamento del Tesoro y la Oficina del Interventor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) se comunicaron con distintas entidades para comprobar que el problema estuviera contenido, descartar un posible ciberataque y revisar la comunicación con los clientes. El titular de la OCC, Jonathan Gould, lo calificó como un incidente aislado y anticipó una revisión más profunda.

El riesgo país, elaborado por JP Morgan, cerró en 402 puntos básicos.

Los problemas de JPMorgan coincidieron con otras interrupciones tecnológicas en Estados Unidos. El pasado viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó una suspensión nacional de despegues por fallas en las telecomunicaciones que afectaron los sistemas de comunicación y radar. La agencia atribuyó el problema a una infraestructura antigua y descartó indicios de un ciberataque.

Cuando se emitió la orden, unos 3.500 aviones estaban en vuelo y todos aterrizaron sin inconvenientes. La FAA calculó que ese viernes se registraron 12.462 cancelaciones, aunque aclaró que no todas estuvieron directamente relacionadas con la suspensión. La medida se levantó esa misma noche.

A esos episodios se sumó una falla global de Microsoft que, durante la semana anterior, dejó a millones de usuarios sin acceso a Outlook y Exchange Online durante casi 24 horas. La investigación preliminar apuntó a un defecto en los servidores de red de Microsoft 365, presente desde julio y activado bajo determinadas condiciones de carga. La compañía descartó que se tratara de un ataque informático.

Otro antecedente reciente fue el ataque a Binance, ocurrido el 29 de octubre. La plataforma informó que el incidente afectó activos digitales por US$ 6340 millones y que, para el 31 de octubre, había repuesto el 98% y congelado o interceptado US$ 2850 millones. Distintos especialistas señalaron que la aceleración de las actualizaciones de software podría explicar algunas interrupciones, aunque funcionarios estadounidenses remarcaron que no existen indicios de que los incidentes estén relacionados.

JPMorgan, por su parte, insistió en que la demora de las transacciones del lunes se debió a una falla interna, mientras que el ataque informado este jueves tuvo como objetivo a proveedores externos y pudo exponer datos personales de clientes.