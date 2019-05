Al corroborarse la noticia, las directivos del establecimiento, ubicado en la esquina de Cerrito y avenida Dardo Rocha, informaron de inmediato a las autoridades educativas del distrito y dispusieron los procedimientos preventivos para llevar tranquilidad a los padres de los alumnos. Para ello, además, convocaron para hoy por la mañana una reunión informativa respecto de la enfermedad.

En ese sentido, detallaron que la alumna infectada con el virus estuvo faltando un mes entero y recién cuando le pidieron a su madre un certificado de salud que justifique tantas faltas, se enteraron de que se trataba de un caso de tuberculosis.

La preocupación se instaló en la comunidad educativa dado que dos hermanos y un primo de la estudiante, que conviven con ella, habrían seguido asistiendo a la escuela sin informar de la situación. Por tal motivo, al hermano, que concurre a la Escuela Secundaria N° 72 (ex ESB 84), le solicitaron que no asista más a clase hasta que presente un certificado de alta médica. En tanto, una hermana menor concurre al jardín de infantes que articula con la Primaria 31, pero aún no habrían tomado medidas.