F1: Mercedes reveló su monoplaza para el 2026 y anticipa "la mayor transformación" de la categoría

La escudería alemana reveló el auto en el que correrán George Russell y Kimi Antonelli, diseñado íntegramente bajo el nuevo reglamento técnico.

Mercedes presentó oficialmente el W17, el monoplaza con el que competirá en la temporada 2026 de la Fórmula 1, y lo definió como parte de “la mayor transformación técnica en la historia del deporte”. El nuevo modelo será piloteado por George Russell y Andrea Kimi Antonelli y marca un quiebre total respecto a su antecesor, con un concepto más compacto, liviano y estrecho.

El W17 introduce cambios profundos en chasis, aerodinámica y unidades de potencia, Mercedes destacó que el nuevo ciclo traerá modificaciones sin precedentes, con motores renovados y una normativa de combustibles completamente distinta, un terreno donde la escudería confía en su histórica fortaleza técnica.

Pruebas en Silverstone.

Entre las principales novedades, el monoplaza incorpora aerodinámica activa, con alerones delanteros y traseros móviles, y una unidad de potencia con una distribución cercana al 50/50 entre energía eléctrica y combustión interna. Además, funcionará con combustibles sostenibles avanzados desarrollados junto a Petronas, socio estratégico del equipo.

En lo estético, Mercedes apostó por una decoración completamente renovada, con una línea verde Petronas que recorre el auto y resalta la sensación de velocidad, combinando el clásico plateado con el negro característico del equipo. Toto Wolff, director y CEO de la escudería, remarcó que el equipo está preparado para afrontar el cambio, el W17 tendrá sus primeras pruebas en pista entre el 26 y el 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en el arranque de una nueva era para la Fórmula 1.

