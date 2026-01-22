F1: Mercedes reveló su monoplaza para el 2026 y anticipa "la mayor transformación" de la categoría

La escudería alemana reveló el auto en el que correrán George Russell y Kimi Antonelli, diseñado íntegramente bajo el nuevo reglamento técnico.
Mercedes presentó oficialmente el W17, el monoplaza con el que competirá en la temporada 2026 de la Fórmula 1, y lo definió como parte de “la mayor transformación técnica en la historia del deporte”. El nuevo modelo será piloteado por George Russell y Andrea Kimi Antonelli y marca un quiebre total respecto a su antecesor, con un concepto más compacto, liviano y estrecho.
El W17 introduce cambios profundos en chasis, aerodinámica y unidades de potencia, Mercedes destacó que el nuevo ciclo traerá modificaciones sin precedentes, con motores renovados y una normativa de combustibles completamente distinta, un terreno donde la escudería confía en su histórica fortaleza técnica.
Entre las principales novedades, el monoplaza incorpora aerodinámica activa, con alerones delanteros y traseros móviles, y una unidad de potencia con una distribución cercana al 50/50 entre energía eléctrica y combustión interna. Además, funcionará con combustibles sostenibles avanzados desarrollados junto a Petronas, socio estratégico del equipo.
En lo estético, Mercedes apostó por una decoración completamente renovada, con una línea verde Petronas que recorre el auto y resalta la sensación de velocidad, combinando el clásico plateado con el negro característico del equipo. Toto Wolff, director y CEO de la escudería, remarcó que el equipo está preparado para afrontar el cambio, el W17 tendrá sus primeras pruebas en pista entre el 26 y el 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en el arranque de una nueva era para la Fórmula 1.