Fórmula 1: Audi reveló su auto para su primera temporada en la categoría

La marca de los cuatro aros mostró en Berlín el monoplaza con el que debutará en la F1 en 2026, en un proyecto a largo plazo que combina nuevo reglamento, motor propio e ilusión renovada.
Audi dio un paso clave rumbo a su estreno en la Fórmula 1 con la presentación del R26, el primer monoplaza de su historia para la categoría. Berlín fue el escenario elegido para mostrar un auto que ya luce el diseño definitivo que tendrá en los test y en el debut en Australia, aunque todavía se trata de un coche de exhibición, sobre todo en zonas como los pontones y la carrocería, permite empezar a dimensionar el impacto del nuevo reglamento que entrará en vigencia en 2026.
El proyecto de Audi se apoya directamente en la estructura que hasta 2025 compitió bajo el nombre de Kick Sauber, y a partir de 2026, ese equipo se transformará oficialmente en Audi F1 Team, manteniendo la base operativa en la fábrica de Hinwil, Suiza. La marca alemana desembarca así en la categoría como equipo de fábrica, con el objetivo de crecer de manera progresiva y consolidarse a largo plazo.
El R26 ya deja ver algunos de los cambios técnicos que traerá la nueva normativa, se destacan los nuevos alerones delanteros y los elementos aerodinámicos laterales que marcan el inicio del suelo, pensados para reducir las turbulencias y facilitar los sobrepasos. La idea central del reglamento es que los autos generen menos aire sucio, evitando que los perseguidores queden atrapados detrás, una de las grandes limitaciones de la era anterior.
En ese contexto, Audi se suma a una agenda de presentaciones que ya empezó a tomar ritmo dentro de la Fórmula 1. Red Bull, Racing Bulls y Haas ya mostraron sus respectivos autos de cara a la nueva temporada, mientras que este viernes será el turno de Alpine, que revelará el monoplaza en el que competirá el argentino Franco Colapinto.
Gabriel Bortoleto, piloto de Audi y una de las revelaciones recientes de la Fórmula 1, afronta esta etapa con calma y expectativas medidas, el brasileño dejó en claro que no espera victorias inmediatas, pero sí una evolución constante a lo largo del año: “Quiero ganar carreras, pero siendo realistas, eso no va a suceder en el primer año. Solo quiero ser competitivo y ver progreso a lo largo del año”.