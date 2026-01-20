Fórmula 1: Audi reveló su auto para su primera temporada en la categoría

El proyecto de Audi se apoya directamente en la estructura que hasta 2025 compitió bajo el nombre de Kick Sauber, y a partir de 2026, ese equipo se transformará oficialmente en Audi F1 Team, manteniendo la base operativa en la fábrica de Hinwil, Suiza. La marca alemana desembarca así en la categoría como equipo de fábrica, con el objetivo de crecer de manera progresiva y consolidarse a largo plazo.

La presentación del monoplaza Audi R26

El R26 ya deja ver algunos de los cambios técnicos que traerá la nueva normativa, se destacan los nuevos alerones delanteros y los elementos aerodinámicos laterales que marcan el inicio del suelo, pensados para reducir las turbulencias y facilitar los sobrepasos. La idea central del reglamento es que los autos generen menos aire sucio, evitando que los perseguidores queden atrapados detrás, una de las grandes limitaciones de la era anterior.

En ese contexto, Audi se suma a una agenda de presentaciones que ya empezó a tomar ritmo dentro de la Fórmula 1. Red Bull, Racing Bulls y Haas ya mostraron sus respectivos autos de cara a la nueva temporada, mientras que este viernes será el turno de Alpine, que revelará el monoplaza en el que competirá el argentino Franco Colapinto.

red bull El Red Bull de Max Verstapen para el 2026.

Gabriel Bortoleto, piloto de Audi y una de las revelaciones recientes de la Fórmula 1, afronta esta etapa con calma y expectativas medidas, el brasileño dejó en claro que no espera victorias inmediatas, pero sí una evolución constante a lo largo del año: “Quiero ganar carreras, pero siendo realistas, eso no va a suceder en el primer año. Solo quiero ser competitivo y ver progreso a lo largo del año”.