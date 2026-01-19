Fórmula 1: Alpine y el show inédito con el que revelará el auto de Franco Colapinto

La escudería francesa apostará por una puesta en escena fuera de lo común para presentar el monoplaza que conducirá el piloto argentino en la temporada 2026 de la Máxima.
La temporada 2026 de la Fórmula 1 empieza a tomar forma y Alpine decidió correrse del libreto tradicional para presentar su nuevo auto. La escudería francesa mostrará el A526 este viernes 23 de enero con un evento inédito: será sobre un barco en el Mar Balear, frente a las costas de Barcelona, y tendrá a Franco Colapinto como uno de los grandes protagonistas.
El show contará con la presencia del piloto argentino y del francés Pierre Gasly, quienes participarán de la revelación oficial del monoplaza que utilizarán durante el campeonato. De esta manera, Alpine confirma que apostará fuerte al impacto visual y al marketing para marcar el inicio de su nueva etapa en la categoría.
A diferencia de lo ocurrido en 2025, cuando la Fórmula 1 realizó una presentación conjunta en Londres por su 75° aniversario, este año cada equipo optó por lanzar su auto de manera independiente. Red Bull fue el primero en romper el molde con un evento aéreo en Detroit, mientras que Haas dio el puntapié inicial al calendario de presentaciones formales.
La atención ahora estará puesta en Alpine, que utilizará un barco provisto por MSC, su socio principal desde 2025, para llevar adelante el evento. La compañía de cruceros pondrá a disposición una de sus embarcaciones más representativas, como refuerzo al vínculo con la escudería y su presencia dentro del mundo de la Fórmula 1. Además de los pilotos, la presentación incluirá a figuras clave del equipo como Flavio Briatore y Steve Nielsen, junto a invitados de las marcas patrocinadoras.