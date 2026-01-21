Franco Colapinto listo para volver al volante: Alpine sacó a la pista el nuevo A526

La aparición del auto no pasó desapercibida y rápidamente comenzaron a circular imágenes y videos en redes sociales. Flavio Briatore, una de las figuras fuertes del proyecto, confirmó la jornada a través de su cuenta de Instagram con una foto junto a sus pilotos titulares, el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly. “Junto con el equipo para las primeras vueltas del A526 en Silverstone”, escribió el dirigente, que además compartió una storie con Colapinto.

Las primeras imágenes en movimiento llegaron a través de distintos protagonistas del paddock. El piloto británico Chris Smiley publicó un video donde se observa al nuevo Alpine girando en pista, mientras que otro corredor, campeón del Touring Car Championship del Reino Unido en 2022, subió a sus redes una breve filmación titulada “Primera vuelta para el nuevo coche Alpine F1”. En la misma línea, el director general del equipo Restart Racing, Pete Jones, compartió una foto del monoplaza y comentó con ironía: “Qué día tan curioso de reuniones...”.

En las postales se distingue un casco celeste y el número 10 en el vehículo, lo que llevó a inferir que fue Pierre Gasly quien estuvo a cargo de los primeros kilómetros. La decoración elegida fue muy similar a la utilizada por Alpine en 2025, una estrategia habitual para evitar filtraciones sobre el diseño definitivo que lucirá el auto en la nueva era reglamentaria.

bRIATORE CON COLAPINTO

No trascendió si la escudería completó los 200 kilómetros habilitados para los días de filmación o si se trató de una simple prueba de instalación, destinada a chequear el correcto funcionamiento de los componentes antes de los ensayos formales. De todos modos, el A526 ya rodó y se convirtió en el cuarto coche en salir a pista en esta etapa inicial, después de las apariciones recientes de Cadillac, Audi y Racing Bulls.

#F12026 Un Resumen en excelente calidad del #Alpine A526 girando en Silverstone en manos de Gasly



by Cautions Out

La actividad se enmarca en una agenda cargada para las próximas semanas. Tras las presentaciones de Racing Bulls, Red Bull Racing, Haas y Audi (que reemplazará a Sauber), este jueves se conocerá el diseño de Mercedes y el viernes será el turno de Ferrari y Alpine, que mostrarán oficialmente su livery para 2026. El resto de los equipos completará el calendario de lanzamientos antes de los tests de pretemporada en Baréin.

En paralelo, Franco Colapinto continúa con su proceso de adaptación al mundo Alpine. En las últimas horas, el piloto argentino giró con un monoplaza de temporadas anteriores en el marco de un TPC (Test of Previous Cars), una modalidad de pruebas privadas que permite a los pilotos entrenarse y sumar experiencia en pista. Mientras el A526 empieza a mostrar sus primeras señales, el proyecto 2026 de Alpine ya está oficialmente en marcha.