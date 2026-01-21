El Autódromo Gálvez se renueva para traer de vuelta al MotoGP y la Fórmula 1

Las obras demandarán un año e incluyen nuevos boxes, paddock y pista más ancha. Se busca cumplir con los estándares de la FIM y la FIA.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha las obras para modernizar el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, un escenario histórico del deporte motor argentino que busca volver a recibir competencias internacionales. Los trabajos comenzaron con la demolición de los viejos boxes, paso inicial de un plan integral de renovación que apunta a que el MotoGP vuelva a correr en Buenos Aires en 2027.
La primera etapa incluye la construcción de un nuevo edificio con 32 boxes, cada uno con siete metros de frente, áreas técnicas y una torre de control. En total, el proyecto contempla más de 12 mil metros cuadrados cubiertos y más de 6 mil descubiertos, con una estética moderna y funcional pensada para equipos, pilotos y organización.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, explicó que la obra busca posicionar nuevamente al autódromo a nivel internacional y remarcó el impacto económico que generan este tipo de eventos. Según datos oficiales, cada competencia internacional representa inversiones superiores a los 150 millones de dólares, además de empleo directo e indirecto.
Los trabajos están a cargo de AUSA y fueron adjudicados a las empresas INMAC Ingeniería y Arquitectura SA y SE.MI. SA. En paralelo, se avanzará con el nuevo sector de paddock, que unificará imagen y servicios del circuito.
En una segunda etapa, actualmente en proceso licitatorio, se intervendrá la pista. El rediseño fue desarrollado junto a Tilke Engineers & Architects, firma especializada en autódromos de nivel internacional.
El trazado pasará a tener 12 metros de ancho, con una extensión cercana a los 4.300 metros, nuevas curvas y rectas que permitirán velocidades superiores a los 300 km/h. También se renovará el pavimento, se ampliará la calle de boxes y se incorporará tecnología homologada por la FIA y la FIM.
El proyecto prevé además mejoras en accesos y capacidad, con un nuevo ingreso por la Avenida 27 de Febrero y la expectativa de recibir a más de 150 mil espectadores durante un fin de semana de competencia.
