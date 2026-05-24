Franco Colapinto se entusiasma en el Gran Premio de Canadá: a qué hora corre y en qué puesto larga

En el inicio de la qualy, Lando Norris había marcado la referencia con 1m14s213, aunque rápidamente aparecieron tiempos más veloces. Franco sorprendió con una vuelta de 1m14s727 y se mantuvo en zona de clasificación, mientras varios pilotos comenzaban a bajar al minuto 13. La pelea por entrar a la Q2 fue ajustada. El francés de Alpine reaccionó sobre el cierre y momentáneamente quedó por delante, pero el argentino respondió enseguida: con un registro de 1m14s466, aseguró el pase en el 13° puesto, mientras su compañero avanzó apenas en el 15° lugar.

Los eliminados en la primera tanda fueron Esteban Ocon, Alexander Albon, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Lance Stroll y Valtteri Bottas. Luego, en la Q2, el pilarense volvió a mostrar ritmo y se metió entre los diez mejores.

Su mejor vuelta llegó con un sólido 1m13s697, tiempo que lo ubicó noveno de manera parcial y le permitió acceder a la definición. Más adelante, George Russell se quedó con la pole gracias a un espectacular 1m12s578, mientras Kimi Antonelli completó el 1-2 de Mercedes.

Aunque no pudo mejorar en el último intento, el 10° lugar ya estaba asegurado para Colapinto, que buscará sumar puntos este domingo en una competencia pactada a 70 vueltas y con pronóstico incierto por posibles lluvias.

grilladelargadacanada La grilla de largada del GP de Canadá.

El Circuito Gilles Villeneuve tiene 4.361 kilómetros y está ubicado sobre una isla artificial en Montreal. Se trata de un trazado semipermanente, veloz y angosto, con fuertes frenadas y muros muy cerca de la pista, una combinación que suele generar errores y carreras impredecibles.

F1 en Montreal: hora, dónde ver por TV y ONLINE

La carrera podrá verse en vivo en Argentina por Fox Sports y vía streaming mediante Disney+. La carrera será a partir de las 17 horas de Argentina.