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Franco Colapinto se entusiasma en el Gran Premio de Canadá: a qué hora corre y en qué puesto larga

El piloto argentino ratificó su crecimiento en Alpine con otra clasificación destacada y superó nuevamente a su compañero Pierre Gasly. El británico George Russell, con Mercedes, saldrá desde la pole position.

Franco Colapinto confirmó su gran momento en la Fórmula 1 y tuvo una clasificación sobresaliente en el Gran Premio de Canadá. El argentino avanzó hasta la Q3 por tercera vez en la Máxima y este domingo partirá desde el décimo lugar en Montreal, en una carrera que comenzará a las 17 y podría disputarse bajo lluvia.

Después de mostrarse competitivo en la Sprint, donde finalizó noveno tras largar 13°, el piloto de Alpine volvió a destacarse en el circuito Gilles Villeneuve. Además, superó otra vez a su compañero, el francés Pierre Gasly, que quedó por detrás durante toda la tanda y apenas logró avanzar a la segunda sesión.

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Franco Colapinto tuvo en Canadá otra destacada clasificación y largará en el décimo lugar.

Franco Colapinto tuvo en Canadá otra destacada clasificación y largará en el décimo lugar.

En el inicio de la qualy, Lando Norris había marcado la referencia con 1m14s213, aunque rápidamente aparecieron tiempos más veloces. Franco sorprendió con una vuelta de 1m14s727 y se mantuvo en zona de clasificación, mientras varios pilotos comenzaban a bajar al minuto 13. La pelea por entrar a la Q2 fue ajustada. El francés de Alpine reaccionó sobre el cierre y momentáneamente quedó por delante, pero el argentino respondió enseguida: con un registro de 1m14s466, aseguró el pase en el 13° puesto, mientras su compañero avanzó apenas en el 15° lugar.

Los eliminados en la primera tanda fueron Esteban Ocon, Alexander Albon, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Lance Stroll y Valtteri Bottas. Luego, en la Q2, el pilarense volvió a mostrar ritmo y se metió entre los diez mejores.

ADEMÁS: Franco Colapinto terminó noveno en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá

Su mejor vuelta llegó con un sólido 1m13s697, tiempo que lo ubicó noveno de manera parcial y le permitió acceder a la definición. Más adelante, George Russell se quedó con la pole gracias a un espectacular 1m12s578, mientras Kimi Antonelli completó el 1-2 de Mercedes.

Aunque no pudo mejorar en el último intento, el 10° lugar ya estaba asegurado para Colapinto, que buscará sumar puntos este domingo en una competencia pactada a 70 vueltas y con pronóstico incierto por posibles lluvias.

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La grilla de largada del GP de Canadá.

La grilla de largada del GP de Canadá.

El Circuito Gilles Villeneuve tiene 4.361 kilómetros y está ubicado sobre una isla artificial en Montreal. Se trata de un trazado semipermanente, veloz y angosto, con fuertes frenadas y muros muy cerca de la pista, una combinación que suele generar errores y carreras impredecibles.

F1 en Montreal: hora, dónde ver por TV y ONLINE

La carrera podrá verse en vivo en Argentina por Fox Sports y vía streaming mediante Disney+. La carrera será a partir de las 17 horas de Argentina.

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