River vs. Belgrano, por el título del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

River necesita cerrar de manera positiva este torneo. Es que en el primer semestre, pasó por varias: la irregularidad de Marcelo Gallardo, que terminó en la salida del club del técnico más ganador de la historia, crisis futbolística y errores repetidos de lo que fue el final del 2025. Pero agarró el mando Eduardo Coudet y todo tomó otro rumbo. Supo acomodar al equipo, darle otra cara y estuvo, también, acompañado de la fortuna en algunos resultados que lejos estaban de reflejar un buen juego. Más allá de la derrota en el Superclásico, lo dejó segundo en la Zona B con 29 puntos.

Pero fue grande y heroico. En los playoffs, dejó a San Lorenzo afuera agónicamente en octavos de final, después de haber jugado más de 90 minutos casi eliminado del campeonato, empatarlo 1-1 al último minuto gracias a la pegada de Juan Fernando Quintero, forzar el alargue y ganar por penales con una actuación destacable de Santiago Beltrán.

santiago-beltran-river_416x234 Santiago Beltrán atajó un penal en la tanda y River le ganó a Peñarol.

En los cuartos ante Gimnasia encontró la comodidad y jugó tranquilo, sin sorpresas y sin lamentar errores para pasar bien con un 2-0 a las semis. El duelo con Rosario Central por la definición del finalista tuvo mucha previa, con los rosarinos marcados por algunas ventajas arbitrales que recibieron y que dejó a todos con la "guardia alta". Pero, otra vez, lo supo ganar en los 90 minutos, con un ajustado 1-0 y clasificó a la definición del torneo. Jugará una final poco mas de un año después (la última fue la Supercopa Internacional en marzo del 2025 frente a Talleres en Paraguay) y buscará levantar un título después de dos años.

Para preocupación del Chacho, el plantel llega complicado desde lo físico y con varias bajas. Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi y Matías Viña no estarán disponible por sus respectivas lesiones, mientras que Aníbal Moreno, que sufrió lo mismo que el delantero pero en menor intensidad, hará todo lo imposible. Seguramente, el DT apostará por los pibes: Joaquín Freitas y Lucas Silva, dos juveniles surgidos de las inferiores del club.

anibal moreno El buen rendimiento de Moreno en River lo llevó a la prelista de la Selección para el Mundial.

Belgrano, por su parte, finalizó quinto en la Zona B con 26 puntos, con siete victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Supo ser héroe en los playoffs y caminar hacia la gran final con fortaleza. Le ganó 1 a 0 a Talleres, nada más y nada menos, por los octavos de final; se impuso 2 a 0 a Unión en cuartos y eliminó en un partido infartante a Argentinos Juniors por penales, gracias a un empate de último minuto, el aguante en el tiempo extra y la superioridad desde los doce pasos.

Otra vez, con Ricardo Zielinski, el entrenador que consiguió el ascenso y el verdugo que hizo descender a River en 2011, que los clasificó por primera vez a un torneo internacional en 2013. Es la primera final que disputa el Pirata en la máxima división del fútbol argentino, en busca de su primer título de esta categoría. La B quiere hacer historia.

Los jugadores llegan un poco más descansados a pesar del largo partido con el Bicho, ya que no tuvieron competencia por Copa Internacional -el Millonario igualó frente a Bragantino por Sudamericana- No acumula lesionados y todo indica que el DT evitará rotar demasiado.

BEL UNI El festejo de Sánchez tras el gol que encaminó la victoria Pirata (Foto: @Belgrano).

Es el segundo enfrentamiento de ambos este 2026. Se vieron las caras el domingo 5 de abril, por la 13° jornada de la fase regular, en lo que fue goleada 3-0 del Millonario en el Monumental, con goles de Tomás Galván y Facundo Colidio. Fue dirigido por Yael Falcón Pérez, también árbitro de la final.

Yael Falcón Pérez Yael Falcón Pérez, árbitro designado para la final del Apertura entre River y Belgrano. (GettyImages)

La posible formación de River vs. Belgrano para la final del Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

La probable formación de Belgrano vs. River para la final del Torneo Apertura

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón , Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

River vs. Belgrano, por el Torneo Apertura