Franco Colapinto terminó noveno en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá

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El panorama era complejo desde el inicio. El piloto argentino prácticamente debió afrontar el fin de semana sin preparación después de no poder girar durante la única sesión de entrenamientos por un inconveniente en la batería de la unidad de potencia Mercedes de su Alpine A526.

Eso obligó a Colapinto a salir directamente a la clasificación sprint casi sin referencias y con escaso conocimiento del comportamiento del auto. Aun así logró rescatar una actuación importante al avanzar a la SQ2 y mantener vivas sus expectativas para la carrera corta.

Complicaciones

Ya en el sprint, el desafío era aún mayor. El bonaerense debió competir con neumáticos medios que ya acumulaban ocho vueltas de uso y sin experiencia real sobre el ritmo del monoplaza en condiciones de carrera.

Lejos de quedar condicionado por ese escenario, Colapinto sacó el máximo provecho del A526 y fue creciendo vuelta tras vuelta. Su avance se vio favorecido por los problemas de Isack Hadjar, pero también estuvo respaldado por un ritmo que le permitió atacar constantemente.

La maniobra más destacada llegó sobre Carlos Sainz. El argentino giraba entre tres décimas y medio segundo más rápido que el español y finalmente logró superarlo para ubicarse noveno.

No pudo alcanzar a Arvid Lindblad, octavo y último en zona de puntos, porque la diferencia ya era considerable y el tiempo restante no alcanzó. Sin embargo, el balance fue alentador: el Alpine mostró un rendimiento superior al de Williams y Racing Bulls, una señal que abre expectativas para la carrera principal, donde se entregan los puntos importantes.