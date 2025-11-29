Gran Premio de Qatar: Franco Colapinto largó desde boxes y terminó último en la Sprint

El argentino salió desde el pit lane, después de las complicaciones que sufrió con su Alpine durante el viernes. El ganador de la competencia fue el australiano Oscar Piastri (McLaren), que se mantiene en la lucha por el título.
Noticia en desarrollo