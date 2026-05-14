El primer stand oficial de Franco Colapinto en Argentina: dónde queda y qué venden

El novedoso espacio, que ofrece productos oficiales del piloto argentino de la escudería de Alpine de la Fórmula 1, funciona en el shopping Alto Palermo.
La fiebre por Franco Colapinto ya tiene un punto de encuentro oficial en Argentina: se abrió el primer y único stand oficial del país dedicado al piloto de Fórmula 1 en el shopping Alto Palermo, con una línea completa de merchandising vinculada tanto al corredor de Pilar como al equipo Alpine. El espacio está ubicado en el entrepiso del centro comercial, sobre el acceso de la calle Arenales y rápidamente se transformó en una atracción para fanáticos del automovilismo.
El local comenzó a funcionar el pasado 19 de abril, pocos días antes del multitudinario roadshow que Colapinto encabezó en las calles de Buenos Aires. Desde entonces, el movimiento sorprendió incluso a los organizadores: más de 50 mil personas pasaron por el stand y el flujo de visitantes en ese sector del shopping aumentó un 5% respecto al mismo período del año anterior. La propuesta nació a partir de una alianza entre Alto Palermo y Dale Play, empresa que ya venía desarrollando experiencias de merchandising oficial para artistas y eventos.
Entre los productos más buscados aparecen las clásicas gorras New Era 9Forty con los colores de Alpine y la identidad visual de Colapinto, que cuestan cerca de 100.000 pesos y suelen agotarse rápidamente. También se venden remeras desde $50.000, chombas desde $70.000, buzos con cierre a $110.000 y camperas rompeviento que superan los $200.000. Toda la línea combina referencias al piloto argentino con el diseño oficial de la escudería francesa.
El fenómeno creció todavía más después del Gran Premio de Miami, donde Colapinto consiguió un destacado séptimo puesto que volvió a ponerlo en el centro de la escena internacional. En Argentina, donde el automovilismo históricamente moviliza multitudes, el impacto fue inmediato y el stand empezó a recibir visitantes de todo el país que buscan llevarse un recuerdo oficial del joven piloto.
Desde Alto Palermo aseguran que la intención es sostener el espacio durante gran parte de la temporada 2026 de Fórmula 1. Aunque inicialmente el merchandising estaba previsto hasta fines de mayo, la repercusión abrió la puerta a extender la experiencia mientras Colapinto siga compitiendo en la máxima categoría. El shopping permanece abierto todos los días de 10 a 22 y el acceso al stand es libre para cualquier visitante.
comentar