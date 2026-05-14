El primer stand oficial de Franco Colapinto en Argentina: dónde queda y qué venden

El fenómeno creció todavía más después del Gran Premio de Miami, donde Colapinto consiguió un destacado séptimo puesto que volvió a ponerlo en el centro de la escena internacional. En Argentina, donde el automovilismo históricamente moviliza multitudes, el impacto fue inmediato y el stand empezó a recibir visitantes de todo el país que buscan llevarse un recuerdo oficial del joven piloto.

Desde Alto Palermo aseguran que la intención es sostener el espacio durante gran parte de la temporada 2026 de Fórmula 1. Aunque inicialmente el merchandising estaba previsto hasta fines de mayo, la repercusión abrió la puerta a extender la experiencia mientras Colapinto siga compitiendo en la máxima categoría. El shopping permanece abierto todos los días de 10 a 22 y el acceso al stand es libre para cualquier visitante.