Franco Colapinto palpitó el GP de Canadá: "Quiero aprovechar el envión positivo"

El piloto pilarense, que viene de lograr su mejor actuación en la Fórmula 1 con un séptimo puesto, expresó sus sensaciones sobre la carrera del domingo en Montreal.
Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Canadá, a correrse este domingo desde las 17 horas, después de lograr su mejor actuación en la Fórmula 1 en Miami, donde fue el octavo en pasar la línea de meta y quedó séptimo por una sanción a Charles Leclerc de veinte segundos.
“Estoy feliz de volver a correr en Canadá, especialmente porque será otro fin de semana con Sprint. Realmente quiero aprovechar el envión positivo que tuvimos en Miami, donde logramos terminar entre los diez primeros en ambas sesiones de clasificación y conseguí mi mejor resultado en la Fórmula 1”, comentó el piloto.
El Gran Premio de Canadá marcará el tercer evento Sprint de la temporada (sumado al de China y Miami), lo que supone un desafío adicional para los equipos y pilotos. “Es un circuito muy divertido, finalmente una pista en la que ya competí antes, con rectas largas de alta velocidad y también curvas y chicanas cerradas donde se puede llegar muy cerca de los muros. ¡Eso le da mucha adrenalina!”, continuó Colapinto analizando el circuito.
Nielsen, jefe de equipo de Alpine.
El oriundo de Pilar detalló que aprovechó las semanas previas para realizar trabajos específicos en la base de Enstone, sede técnica del equipo. “Pude pasar un tiempo en Enstone en las últimas dos semanas. Repasamos el buen resultado que obtuvimos y también analizamos lo que viene para Montreal con trabajo importante en el simulador”, reveló.
"Miami demuestra que estamos en el camino correcto y hemos hecho un comienzo sólido de temporada. Lo más importante siempre es sumar tiempo en el auto. Todos trabajaremos duro para mantener el impulso positivo dentro del equipo y apuntar a otro buen fin de semana”, agregó el pilarense.
Por otro lado, Steve Nielsen, jefe de equipo de Alpine, se refirió a la actualidad del argentino: “Fue genial ver a Franco tan cómodo en la última ronda y queremos que ahora muestre algo de consistencia y repita ese nivel de desempeño cada fin de semana”.
Y agregó: “Esperamos que ambos autos estén ahí arriba y sumen puntos nuevamente en Canadá mientras buscamos generar algo de impulso para una parte muy apretada del calendario”. Por último, analizó: “Salimos de Miami sintiéndonos bastante contentos, con más puntos agregados a la tabla después de que Franco llegara a P7 el domingo con su mejor resultado en la Fórmula 1 y con Pierre (Gasly) sumando un punto de la Carrera Sprint”.
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