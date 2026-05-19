Franco Colapinto palpitó el GP de Canadá: "Quiero aprovechar el envión positivo"

El oriundo de Pilar detalló que aprovechó las semanas previas para realizar trabajos específicos en la base de Enstone, sede técnica del equipo. “Pude pasar un tiempo en Enstone en las últimas dos semanas. Repasamos el buen resultado que obtuvimos y también analizamos lo que viene para Montreal con trabajo importante en el simulador”, reveló.

"Miami demuestra que estamos en el camino correcto y hemos hecho un comienzo sólido de temporada. Lo más importante siempre es sumar tiempo en el auto. Todos trabajaremos duro para mantener el impulso positivo dentro del equipo y apuntar a otro buen fin de semana”, agregó el pilarense.

Por otro lado, Steve Nielsen, jefe de equipo de Alpine, se refirió a la actualidad del argentino: “Fue genial ver a Franco tan cómodo en la última ronda y queremos que ahora muestre algo de consistencia y repita ese nivel de desempeño cada fin de semana”.

Y agregó: “Esperamos que ambos autos estén ahí arriba y sumen puntos nuevamente en Canadá mientras buscamos generar algo de impulso para una parte muy apretada del calendario”. Por último, analizó: “Salimos de Miami sintiéndonos bastante contentos, con más puntos agregados a la tabla después de que Franco llegara a P7 el domingo con su mejor resultado en la Fórmula 1 y con Pierre (Gasly) sumando un punto de la Carrera Sprint”.