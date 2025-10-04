Gran Premio de Singapur: Franco Colapinto mejoró y terminó 16º en la última práctica libre

Colapinto registró un mejor tiempo de 1:37,047 y quedó a 899 milésimas del ganador de la sesión, que fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). De esa manera, superó a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, por primera vez en lo que va del fin de semana.

El segundo puesto en los ensayos fue para el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), mientras que los pilotos de Mercedes, el británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli, culminaron tercero y cuarto respectivamente. El británico Lando Norris (McLaren), que marcha segundo en el campeonato, finalizó quinto.

Este resultado representó una gran mejora para el argentino con respecto a lo que habían sido los ensayos libres del viernes, en los que había finalizado 19° tanto en la primera como en la segunda práctica. Todo, en un escenario donde empieza a definirse su continuidad en la escudería francesa durante la próxima temporada.

“Me siento bastante inconsistente y no tengo el feeling con el auto de que está conectado como otras carreras u otros fines de semana que habíamos mejorado ese aspecto. Me está costando un poco encontrar la estabilidad en la entrada, que es lo que hace que el auto sea muy impredecible”, había expresado luego de los dos entrenamientos libres.

CUIDADO, MUCHACHOS...

Colapinto quiso dejarle espacio a Gasly y se encontró con Max Verstappen.



Colapinto quiso dejarle espacio a Gasly y se encontró con Max Verstappen. #SingaporeGP



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 4, 2025

Las mejoras de este sábado parecen haber dejado atrás esas sensaciones de Colapinto, de cara a la clasificación y el GP de Singapur, donde buscará sumar sus primeros puntos con Alpine en lo que va del año. El argentino logró como mejor resultado del año el 11º puesto en de Países Bajos, mientras que tanto en Mónaco como en Canadá quedó 13°.

En el Circuito Callejero de Marina Bay, que cuenta con 19 curvas y una extensión de 4,940 kilómetros, intentará mejorar lo hecho el año pasado, cuando terminó 11° a bordo de un Williams. Durante dicho Gran Premio, sorprendió a todos con un “dive bomb” en la largada para superar a tres rivales.

La carrera de Singapur será este domingo, a partir de las 9 hora argentina, con transmisión de la plataforma Disney + y la señal de Fox Sports.