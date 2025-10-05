La decepción de Franco Colapinto tras el GP de Singapur: "Le pongo garra y no sale nada"

El argentino comentó que intenta sacar el máximo potencial del vehículo en cada competencia, pero que la falta de ritmo y la alta degradación de los neumáticos le impiden pelear con el resto. “Una carrera muy frustrante. Hacía lo mejor que podía en cada momento, pero no sale nada”, insistió.

Colapinto había protagonizado una gran largada en el circuito callejero de Marina Bay, donde avanzó tres posiciones, pero una detención temprana en la vuelta 15 lo dejó sin margen para competir en la parte final de la prueba. Su compañero, el francés Pierre Gasly, concluyó decimonoveno, lo que reflejó las limitaciones del monoplaza A525.

El pilarense comparó su actualidad con la temporada anterior, cuando corría para Williams, y dejó en evidencia la pérdida de competitividad de Alpine: “El año pasado me mostraba más. Podía hacer buenas largadas y mantenerme. Hoy, muy lento, muy despacio, lejos de los demás. Es frustrante cuando te pasan todos y no podés hacer nada”.

Asimismo, el argentino explicó que el auto resultó difícil de controlar y que las gomas medias se degradaron de manera excesiva: “Después de 15 vueltas ya no daban más. Era inmanejable el auto”.

La carrera había comenzado con señales positivas. Colapinto aprovechó el caos inicial para adelantar a tres rivales y se mantuvo en ritmo competitivo durante las primeras vueltas. Sin embargo, el cambio a neumáticos medios lo obligó a completar casi 50 giros sin otra parada, mientras sus rivales renovaban compuestos en la mitad de la competencia.

En la recta final, el desgaste del Alpine se hizo evidente y el argentino perdió terreno hasta caer al 16º lugar.