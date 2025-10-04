Mundial Sub 20: Argentina superó a Italia y avanzó a octavos

El conjunto albiceleste llegaba al duelo ya clasificado a los octavos de final, tras los triunfos ante Cuba y Australia, pero necesitaba al menos un empate para quedarse con el primer puesto. Enfrente tuvo a una Italia que salió con ímpetu y presionó alto desde el inicio, aunque la defensa argentina, liderada por Santino Barbi, respondió con solvencia.

De a poco, Argentina fue imponiendo su estilo y adueñándose de la pelota. A los 28 minutos, Julio Soler estuvo a punto de abrir el marcador con un centro que se transformó en remate y rebotó en el travesaño, cuando el arquero Nunziante ya estaba vencido.

Sobre el cierre del primer tiempo, los italianos lograron convertir por medio de Riccio, pero el gol fue anulado por falta previa en ataque, ratificada sin necesidad de intervención arbitral adicional. Así, los equipos se fueron al descanso con el marcador en cero y la sensación de que el conjunto nacional tenía el control del juego.

Embed

Los cambios en Argentina resultaron

En el complemento, Italia buscó inquietar a través de la pelota parada y pidió un penal que fue correctamente desestimado por el árbitro tras revisión. Mientras tanto, Argentina mantuvo la calma y Placente decidió mover el banco: ingresaron Ian Subiabre, Dylan Gorosito, Prestianni y Silvetti para renovar energías y darle mayor velocidad al ataque.

Los cambios surtieron efecto. A los 29 minutos del segundo tiempo, Gorosito, lateral de Boca, se animó a encarar dentro del área, superó a su marca con un caño y definió con clase al segundo palo para poner el 1-0. Un golazo que selló una actuación convincente de la Albiceleste.

Con la ventaja, Argentina se dedicó a controlar los tiempos del partido, con un mediocampo sólido encabezado por Milton Delgado y una defensa ordenada que no permitió sobresaltos. Italia intentó reaccionar con variantes ofensivas, pero nunca logró inquietar seriamente al arco defendido por Barbi.

En paralelo, Australia venció 3-1 a Cuba, resultado que confirmó el segundo puesto de los italianos con cuatro unidades. Los oceánicos, en tanto, quedaron con escasas chances de avanzar como uno de los mejores terceros.

El equipo de Placente cerró la primera fase con tres victorias consecutivas, una destacada producción defensiva (apenas un gol recibido) y varios puntos altos en lo individual, como Alejo Sarco, goleador del equipo en los dos primeros partidos, y el propio Gorosito, autor del tanto decisivo ante los europeos.

Con puntaje ideal y un funcionamiento cada vez más sólido, la Selección Sub 20 ahora aguarda rival para los octavos de final, instancia en la que enfrentará a uno de los terceros clasificados de los grupos B, E o F. El encuentro será el miércoles próximo, en horario y sede a confirmar.

La ilusión albiceleste sigue intacta: Argentina cerró una fase de grupos perfecta y se perfila como uno de los grandes candidatos al título en el Mundial Sub 20.