Varrone y Colnaghi se ilusionan con los Sprint de Barcelona

Mattia Colnaghi en Fórmula 3

Unas horas antes también había salido a pista Mattia Colnaghi, protagonista de la tercera fecha del campeonato de Fórmula 3, donde el joven piloto de MP Motorsport, integrante de la academia Red Bull, había mostrado un rendimiento competitivo durante los entrenamientos libres, ubicándose entre los diez mejores registros de la mañana.

Sin embargo, duante la clasificación, cuando buscaba mejorar su tiempo en los instantes finales de la sesión, sufrió un leve despiste que condicionó su último intento y terminó en el 16° puesto, a 731 milésimas del francés Théophile Nael, quien se quedó con la pole position.

Colnaghi Mattia Colnaghi buscará avanzar posiciones en la Sprint de Fórmula 3 tras finalizar 16° en la clasificación disputada en el circuito de Montmeló.

A pesar de ello, Colnaghi se mantuvo dentro de un grupo muy compacto y confía en recuperar posiciones durante la carrera Sprint, que se disputará este sábado desde las 5:05 hora de Argentina.

El francés Nael lideró un contundente 1-2 de Campos Racing al superar por apenas 39 milésimas a su compañero Ugo Ugochukwu, mientras que el japonés Hiyu Yamakoshi completó los tres primeros lugares.

Con Varrone instalado entre los candidatos a pelear adelante en la Fórmula 2 y Colnaghi con margen para avanzar en la Fórmula 3, el automovilismo argentino afronta un fin de semana que puede entregar resultados importantes en las principales categorías promocionales rumbo a la Fórmula 1, Además de la expectativa que genera Franco Colapinto en la máxima categoría