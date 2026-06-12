Varrone y Colnaghi se ilusionan con los Sprint de Barcelona

Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi completaron una sólida jornada de clasificación en Barcelona y llegan con buenas expectativas a las carreras Sprint de Fórmula 2 y Fórmula 3 que se disputarán este sábado.
El automovilismo argentino tuvo un viernes alentador en el Circuito de Barcelona, donde Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi afrontaron las clasificaciones de la Fórmula 2 y Fórmula 3, respectivamente, dejando un panorama prometedor para las carreras Sprint del sábado en España.
El que se llevó los principales reflectores fue Varrone, piloto de Van Amersfoort Racing, que mostró una notable mejora respecto a los entrenamientos y cerró la clasificación de la Fórmula 2 en la séptima posición, quedando a apenas 427 milésimas del brasileño Rafael Câmara, autor de la pole position.
Con un registro de 1.25:237, el argentino logró destacarse especialmente en el tercer sector del trazado catalán, donde marcó el mejor tiempo de toda la sesión. Una bandera roja provocada por el despiste del japonés Ritomo Miyata en los minutos finales le impidió realizar un último intento para mejorar su vuelta.
El argentino afrontará una de sus mejores oportunidades de la temporada cuando la Sprint se ponga en marcha este sábado desde las 9:15 de Argentina.
Unas horas antes también había salido a pista Mattia Colnaghi, protagonista de la tercera fecha del campeonato de Fórmula 3, donde el joven piloto de MP Motorsport, integrante de la academia Red Bull, había mostrado un rendimiento competitivo durante los entrenamientos libres, ubicándose entre los diez mejores registros de la mañana.
Sin embargo, duante la clasificación, cuando buscaba mejorar su tiempo en los instantes finales de la sesión, sufrió un leve despiste que condicionó su último intento y terminó en el 16° puesto, a 731 milésimas del francés Théophile Nael, quien se quedó con la pole position.
A pesar de ello, Colnaghi se mantuvo dentro de un grupo muy compacto y confía en recuperar posiciones durante la carrera Sprint, que se disputará este sábado desde las 5:05 hora de Argentina.
El francés Nael lideró un contundente 1-2 de Campos Racing al superar por apenas 39 milésimas a su compañero Ugo Ugochukwu, mientras que el japonés Hiyu Yamakoshi completó los tres primeros lugares.
Con Varrone instalado entre los candidatos a pelear adelante en la Fórmula 2 y Colnaghi con margen para avanzar en la Fórmula 3, el automovilismo argentino afronta un fin de semana que puede entregar resultados importantes en las principales categorías promocionales rumbo a la Fórmula 1, Además de la expectativa que genera Franco Colapinto en la máxima categoría