Fórmula 1: Franco Colapinto, Carlos Sainz y Fernando Alonso calentaron la previa de la final del Mundial

“Franco va a apoyar a Argentina, yo voy a apoyar a España, y cinco días después no nos importará quién ganará el mundial. En el día, te importa mucho, pero cinco días después, no importa”, agregó el piloto de Williams.

A diferencia de Sainz, Alonso llegó al circuito sin la camiseta de España, aunque le bajó el precio al equipo de Lionel Scaloni para la definición de la Copa del Mundo. "¿Inglaterra o Argentina? Creo que Inglaterra era mejor equipo, les tenía más miedo en una final", aseguró el oriundo de Oviedo. Después, sumó: "En España estamos contentos de que haya pasado Argentina, sentimos que es un rival más fácil".