Fórmula 1: Franco Colapinto, Carlos Sainz y Fernando Alonso calentaron la previa de la final del Mundial

El argentino llegó al circuito de Spa-Francorchamps con la camiseta de Julián Álvarez y una bandera de Diego Maradona y Lionel Messi. El pálpito de los dos pilotos españoles para la definición de la Copa del Mundo.
A unos 6.000 kilómetros del MetLife Stadium, donde se jugará la final del Mundial, el argentino Franco Colapinto y los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso calentaron este domingo la previa del partido. Desde el circuito Spa-Francorchamps, los pilotos de la F1 palpitaron el partido a su manera.
Colapinto llegó a la competencia con la camiseta número 9 de Julián Álvarez y una bandera con las imágenes de Diego Maradona y Lionel Messi. "Estoy nervioso por el partido... más que por la carrera", dijo el bonaerense mientras caminaba hacia los boxes de Alpine.
"Vamos a intentar enfocarnos acá primero y después ir para adelante con el seleccionado", continuó el piloto argentino. Y luego, expresó su sentimiento: "Con ganas de terminar la carrera... que sean las cinco. Ojalá que sea un buen día primero conmigo y después con la Selección".
Por su parte, Carlos Sainz arribó al GP de Bélgica con la camiseta de La Roja. “España está jugando muy bien, estamos jugando el mejor fútbol, pero la Argentina tiene un ataque poderoso y es un mundial, así que a veces el fútbol es el fútbol, vamos a ver, pero creo que va a ser un buen partido”, había manifestado días atrás.
“Franco va a apoyar a Argentina, yo voy a apoyar a España, y cinco días después no nos importará quién ganará el mundial. En el día, te importa mucho, pero cinco días después, no importa”, agregó el piloto de Williams.
A diferencia de Sainz, Alonso llegó al circuito sin la camiseta de España, aunque le bajó el precio al equipo de Lionel Scaloni para la definición de la Copa del Mundo. "¿Inglaterra o Argentina? Creo que Inglaterra era mejor equipo, les tenía más miedo en una final", aseguró el oriundo de Oviedo. Después, sumó: "En España estamos contentos de que haya pasado Argentina, sentimos que es un rival más fácil".
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