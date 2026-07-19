Franco Colapinto terminó 10º en el Gran Premio de Bélgica y volvió a sumar puntos

El argentino, que había largado desde el 11º lugar, resistió la presión de su compañero, el francés Pierre Gasly, y conquistó un punto. Kimi Antonelli fue el ganador de la prueba, seguido por Charles Leclerc y Max Verstappen.
El piloto Franco Colapinto (Alpine) finalizó este domingo décimo en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 y sumó un punto para el campeonato. El ganador de la competencia fue el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), seguido por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
Colapinto, que resistió la presión de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, venía de lograr dos puntos en Gran Bretaña, donde había terminado en el noveno lugar gracias a una remontada espectacular. En lo que va de la temporada 2026, cosechó 19 unidades y está 12º en el campeonato de pilotos.
El argentino tuvo una gran largada que lo dejó octavo y, tras el ingreso a los boxes, pudo finalizar las 44 vueltas del circuito de Spa-Francorchamps en la 10º posición.
En el giro 30 de la prueba, el bonaerense hizo otro movimiento destacado superar a Lawson y Gasly. Aprovechó la lucha entre los dos pilotos que estaban por delante y se quedó con el último lugar de los puntos en el circuito de Spa-Francorchamps.
El italiano Antonelli, líder absoluto del campeonato, recuperó el primer puesto de la prueba tras perderlo en la salida ante Verstappen y se mantuvo como protagonista durante las 44 vueltas. Su compañero, el británico George Russell, quedó fuera tras un choque con Lewis Hamilton (Ferrari), incidente que derivó en una penalización de cinco segundos para su compatriota. Hamilton finalizó cuarto, aunque también quedó bajo investigación por una salida insegura en boxes.
Leclerc terminó segundo con Ferrari, a 1s952 del ganador, mientras Verstappen completó el podio. Oscar Piastri fue quinto e Isack Hadjar protagonizó una destacada remontada desde el 21° lugar para finalizar sexto.
La próxima cita de la Fórmula 1 será el 26 de julio, en el Gran Premio de Hungría. La competencia empezará a las 10 hora argentina.
comentar