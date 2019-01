Se trata, pues, de una novela dividida en tres partes que se comercializan de manera separada, en entregas, a medida que el autor va concluyendo cada arco. ‘Salió la idea de armar un libro con el tema de los jueces. Con la persona que ilustró la tapa (en el que la Dama de la Justicia se está suicidando) íbamos viendo día a día las ideas que se me ocurrían y de ahí salió un juego en base al cual hicimos este proyecto’, le cuenta Mario a El Porteño del Sur.

Durante el proceso de realización del libro, y con una crisis económica en puerta, Mario vio la posibilidad de modificar este proyecto. ‘Tuve que hacer un libro de 150 páginas para que se pueda vender porque si hacía uno de 500, mucha gente del barrio no lo iba a poder comprar. En consecuencia con esto, hice una versión digital que ya está a la venta a un precio mucho más económico; y una versión impresa que saldrá en poco tiempo más’, explica Mario.

‘Le primera parte está dedicada a los jueces, la segunda a los narcotraficantes y la tercera a la gente que vive en medio de esta Ruleta Judicial’, dice Mario, que afirma que ya tiene lista la primera mitad del segundo libro.

Esta primera entrega relata los pormenores de un juicio político que se lleva a cabo contra los jueces integrantes del ‘grupo de los cuatro’, como se lo conoce en la jerga judicial. Claro que a través de este relato, Mario sumerge al lector en un intrincado laberinto que genera no pocas sensaciones con un estilo de escritura muy personal. ‘Quise hacer un libro diferente, que tiene diferentes tipos de letras, que no tiene capítulos y que cuenta cuatro historias diferentes de gran intensidad. Un lector me llegó a decir que ´es muy fuerte´ y otro me pidió la segunda parte lo más pronto posible’, se enorgullece el ‘escritor de los sentimientos’, como él mismo se anuncia.

A su vez, Mario cuenta que la única manera que habrá de conseguir el libro impreso será en el kiosco ‘Italo’, ubicado en Iriarte al 2700, aunque especifica que los lectores interesados pueden adquirir en forma digital escribiendo a mkupit1884@gmail.com y abonando con transferencia electrónica. ‘Lo más importante del libro es la figura de la Dama de la Justicia. Al comienzo detallo cómo es la Dama original, a la que se ve habitualmente erguida, con los ojos vendados, una espada y una balanza; y luego le contrapongo la que se ve en la tapa del libro, que está cometiendo suicidio’, detalla el autor que agrega que en base a esta ilustración, dejó de lado una vieja costumbre. ‘Mi marca es colocarle una palabra mal escrita en el título, como hice con Tezoro Oculto o Somvras pero en esta ocasión tuve que desistir para priorizar las imagen de tapa’, asevera, convencido de que dejar de lado este detalle no fue un error. Mario escribió el libro en unos diez meses, y en noviembre se tomó una semana en la costa bonaerense para darle los toques finales.

‘Hay un punto en el que el lector va a ver reflejada la realidad, sin que haya conexiones concretas. Por ejemplo, hay un juez del que se sospecha que podría haberse suicidado, aunque hay personas que afirman que fue asesinado’, explica el escritor, que agrega que varias de las personas que le recalcaron que vieron en el libro reflejado el caso Nisman. Por último, Mario anunció que volverá a presentarse en la próxima edición de la Feria del Libro.