Un apagón masivo dejó sin luz a miles de usuarios en el AMBA

La mayor cantidad de afectados se registró en el área atendida por Edenor, donde 519.472 usuarios permanecían sin suministro minutos antes de las 22.

El apagón también generó inconvenientes en la vía pública. Numerosos semáforos quedaron fuera de servicio y personal de Bomberos de la Ciudad debió movilizarse para asistir a personas que habían quedado atrapadas en ascensores como consecuencia de la interrupción eléctrica.

Se normalizó en algunos barrios

Con el paso de los minutos, la energía comenzó a regresar de manera paulatina. Núñez, Belgrano y Recoleta estuvieron entre las primeras zonas en recuperar el suministro. Alrededor de las 21.30, la situación había mejorado en buena parte del norte porteño, mientras los principales inconvenientes se desplazaban hacia La Paternal, Flores, Floresta, Villa del Parque, Vélez Sarsfield, Caballito y Villa Santa Rita.

Edesur informó a esa hora que “se normalizó el servicio a los clientes afectados por una falla en el sistema, ajena a nuestra compañía”.

La distribuidora explicó además que el incidente había alcanzado a clientes ubicados tanto en la zona norte como en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires y que algunos de ellos se encontraban dentro de su área de concesión.

Las fuentes de la empresa señalaron que todavía no conocían el origen preciso de la falla y remarcaron que el inconveniente había sido externo a Edesur.