Un apagón masivo dejó sin luz a miles de usuarios en el AMBA

Un amplio apagón afectó desde alrededor de las 21 a numerosos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades del conurbano. En el área de Edenor se reportaron más de 519 mil usuarios sin suministro, mientras que los afectados de Edesur superaron los 77.000.
Un amplio apagón afectó durante la noche del sábado a numerosos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades del conurbano, con cientos de miles de usuarios sin suministro eléctrico, semáforos fuera de funcionamiento y personas atrapadas en ascensores. El servicio comenzó a recuperarse de manera gradual en algunos sectores.
El corte se inició alrededor de las 21 y alcanzó inicialmente a una amplia franja del norte y oeste porteño. Entre los barrios afectados se reportaron Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Recoleta, Flores, La Paternal, Floresta, Villa Devoto y Villa General Mitre, además de Colegiales, Villa del Parque, Villa Crespo y Saavedra.
La interrupción también se extendió al territorio bonaerense. Se registraron inconvenientes en Munro y Vicente López, mientras que en el área de concesión de Edesur hubo problemas en Lomas de Zamora, Presidente Perón, Almirante Brown y Esteban Echeverría.
La magnitud del episodio fue cambiando con el transcurso de los minutos. De acuerdo con los datos disponibles, a las 21.20 había 77.262 usuarios de Edesur sin electricidad. Más tarde, cerca de las 21.50, esa cifra había descendido a 69.013.
La mayor cantidad de afectados se registró en el área atendida por Edenor, donde 519.472 usuarios permanecían sin suministro minutos antes de las 22.
El apagón también generó inconvenientes en la vía pública. Numerosos semáforos quedaron fuera de servicio y personal de Bomberos de la Ciudad debió movilizarse para asistir a personas que habían quedado atrapadas en ascensores como consecuencia de la interrupción eléctrica.
Con el paso de los minutos, la energía comenzó a regresar de manera paulatina. Núñez, Belgrano y Recoleta estuvieron entre las primeras zonas en recuperar el suministro. Alrededor de las 21.30, la situación había mejorado en buena parte del norte porteño, mientras los principales inconvenientes se desplazaban hacia La Paternal, Flores, Floresta, Villa del Parque, Vélez Sarsfield, Caballito y Villa Santa Rita.
Edesur informó a esa hora que “se normalizó el servicio a los clientes afectados por una falla en el sistema, ajena a nuestra compañía”.
La distribuidora explicó además que el incidente había alcanzado a clientes ubicados tanto en la zona norte como en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires y que algunos de ellos se encontraban dentro de su área de concesión.
Las fuentes de la empresa señalaron que todavía no conocían el origen preciso de la falla y remarcaron que el inconveniente había sido externo a Edesur.
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