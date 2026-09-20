Presupuesto 2027: cuáles son las 10 obras públicas más grandes que proyecta el Gobierno

El gobierno nacional destinará 64.000 millones de pesos a la construcción de la Autopista Juan Domingo Perón.

Las 10 obras públicas más grandes proyectadas en el Presupuesto 2027

-Mejora integral del Ferrocarril General Roca – Ramal Constitución – La Plata (BID N°2982/OC-AR – BID N°5320/OC-AR): de índole interprovincial, costará $126.000 millones.

-Construcción aprovechamiento hidroeléctrico del Río Santa Cruz (CDB 534106035): de índole provincial (Santa Cruz), costará $82.000 millones.

-Autopista Ruta Nacional Nº 9/34 – Tramo: Rosario de La Frontera – Límite Salta/Jujuy, Sección IA: Rosario de La Frontera (RN N9 Km 1.422) – RN N9 Km 1.449,5: de índole provincial (Salta), costará $69.000 millones.

-Misiones satelitales – Etapa III (CAF N° 8700): de índole nacional, costará $67.000 millones.

-Construcción Autopista Pte. Juan Domingo Perón: de índole provincial (Buenos Aires), costará $64.000 millones.

-Construcción de Reactor RA-10: de índole provincial (Buenos Aires), costará $40.000 millones.

-Complejo Federal de Condenados de Agote: de índole provincial (Buenos Aires), costará $39.000 millones.

-Incorporación de cuatro helicópteros navales livianos, Base Naval Puerto Belgrano (CACIB – S/N): de índole provincial (Buenos Aires), costará $38.000 millones.

-Autopista Ruta Nacional Nº 9/34 – Tramo: Rosario de La Frontera – Límite Salta/Jujuy, Sección IA: Rosario de La Frontera (RN N9 Km 1.422) – RN N9 Km 1.449,5: de índole provincial (Jujuy), costará $34.000 millones.

-Diseño, fabricación, integración y ensayo de 4 satélites (SARE II A): de índole nacional, costará $26.000 millones.