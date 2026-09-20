Presupuesto 2027: cuáles son las 10 obras públicas más grandes que proyecta el Gobierno

El monto final de esos trabajos es de $585.000 millones. Es decir, el 45% del total destinado por la administración nacional para obras durante el próximo año.
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que contiene un apartado destinado íntegramente a lo relacionado con la ejecución de obras públicas, para las que planea destinar más de $1 billón. De acuerdo con los datos de la iniciativa, el Ejecutivo invertirá un total de $1,3 billones para la partida de obras públicas.
Del total de $202,1 billones del Presupuesto 2027, la ejecución de infraestructura representa el 0,7%. Se trata de más de 435 obras divididas entre rutas, trenes, represas, hospitales y edificios, repartidos entre todas las provincias de la Nación. Para las interprovinciales -las que afectan a dos o más provincias-, el total destinado es de $151.000 millones. A nivel nacional el monto es de $110.000 millones, mientras que en el exterior -refacciones de embajadas, por ejemplo- se apartaron $2.400 millones.
Sin embargo, lo que se asigna a cada subjurisdicción varía y no es equitativo para todas. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es a la que más plata se vuelca ($321.000 millones), mientras que la contracara resulta San Luis ($4.200 millones). La diferencia entre ambas asciende a los $316.800 millones.
El monto final de las 10 obras más grandes totaliza $585.000 millones, el equivalente al 45% del total destinado para obras.
-Mejora integral del Ferrocarril General Roca – Ramal Constitución – La Plata (BID N°2982/OC-AR – BID N°5320/OC-AR): de índole interprovincial, costará $126.000 millones.
-Construcción aprovechamiento hidroeléctrico del Río Santa Cruz (CDB 534106035): de índole provincial (Santa Cruz), costará $82.000 millones.
-Autopista Ruta Nacional Nº 9/34 – Tramo: Rosario de La Frontera – Límite Salta/Jujuy, Sección IA: Rosario de La Frontera (RN N9 Km 1.422) – RN N9 Km 1.449,5: de índole provincial (Salta), costará $69.000 millones.
-Misiones satelitales – Etapa III (CAF N° 8700): de índole nacional, costará $67.000 millones.
-Construcción Autopista Pte. Juan Domingo Perón: de índole provincial (Buenos Aires), costará $64.000 millones.
-Construcción de Reactor RA-10: de índole provincial (Buenos Aires), costará $40.000 millones.
-Complejo Federal de Condenados de Agote: de índole provincial (Buenos Aires), costará $39.000 millones.
-Incorporación de cuatro helicópteros navales livianos, Base Naval Puerto Belgrano (CACIB – S/N): de índole provincial (Buenos Aires), costará $38.000 millones.
-Autopista Ruta Nacional Nº 9/34 – Tramo: Rosario de La Frontera – Límite Salta/Jujuy, Sección IA: Rosario de La Frontera (RN N9 Km 1.422) – RN N9 Km 1.449,5: de índole provincial (Jujuy), costará $34.000 millones.
-Diseño, fabricación, integración y ensayo de 4 satélites (SARE II A): de índole nacional, costará $26.000 millones.