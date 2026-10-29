Buenos Aires se prepara para recibir Halloween a pura fiesta y disfraces

La agenda también incluye Lady Gaga Fest Halloween, en Club Dorado, ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen 951. La propuesta está centrada en la discografía de la cantante y convoca al público a participar con disfraces inspirados en su universo artístico.

Por su parte, Hallowqueer Vol. II se desarrolla en Espacio Rincón, en Rincón 1330, con una programación que combina reggaetón, pop y house. La organización también anunció lecturas de tarot y estableció el uso de disfraces como requisito para participar. Los cupos son limitados.

Halloween Run propone una carrera nocturna de tres y cinco kilómetros en Vicente López, con un recorrido ambientado en torno al terror. Edición 2017.

Quienes prefieran una salida gastronómica también cuentan con opciones para la fecha. En Recoleta, Florenzia Bar, ubicado dentro del Circolo Italiano, en Libertad 1264, propone una ambientación temática, personal disfrazado y un cóctel creado especialmente para la ocasión.

El trago, llamado Il Medioevo, combina grappa, manzana verde, absenta y licor Strega. Su presentación busca acompañar la ambientación inspirada en Halloween.

En Palermo, Koko Bao Bar, en Arévalo 1501, suma una propuesta que combina gastronomía asiática y cine. El establecimiento ofrece baos con pan negro y sriracha, además de proyecciones de películas de culto, entre ellas El extraño mundo de Jack. La actividad está prevista para el sábado y el domingo.

Los bares de juegos Jobs, con sedes en Boedo, Palermo y Núñez, también se incorporan a la celebración. Desde las 20, ofrecen una cerveza a quienes concurran disfrazados y organizan premios para los mejores atuendos. La entrada es libre, según la información difundida por el establecimiento.

El Museo Nacional Ferroviario suma a la agenda de Halloween una propuesta con trenes temáticos, películas de terror y un concurso de disfraces.

Para quienes prefieran una propuesta cinematográfica, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) programó una función de Halloween, la película de terror dirigida por John Carpenter y estrenada en 1978. La proyección forma parte del ciclo Cineclub Nocturna y está prevista para la medianoche.

Otra de las actividades anunciadas es el regreso del Tren Fantasma al Museo Nacional Ferroviario, ubicado en la avenida del Libertador 405, en Retiro. La propuesta incluye tres trenes temáticos —fantasma, zombi y carnicero—, una maratón de películas de terror, tarot y un concurso de disfraces. La actividad se desarrolla el sábado, de 14 a 22, y las entradas se venden en la boletería el mismo día.

La agenda también incluye una alternativa deportiva. Halloween Run se realiza en el Paseo de la Costa, en Vicente López, con recorridos de tres y cinco kilómetros. La carrera propone un circuito ambientado como un circo de terror, con luces y humo. La largada está prevista para las 20.30.

La actividad suma una opción para quienes buscan combinar el ejercicio con la temática de la celebración y participar de una experiencia al aire libre.

Qué tener en cuenta antes de salir

Ante la variedad de propuestas, se recomienda consultar las condiciones de ingreso, los horarios y la disponibilidad de entradas en los canales oficiales de cada evento. Algunas fiestas pueden tener cupos limitados o establecer horarios específicos para acceder.

También conviene organizar el traslado de regreso con anticipación, especialmente en las actividades nocturnas, cuando aumenta la demanda de taxis y otros servicios de transporte.

Para quienes prefieran quedarse en casa, Halloween ofrece otra alternativa: organizar una noche de películas y golosinas. Títulos como Beetlejuice, Los locos Addams y Abracadabra permiten adaptar el plan a distintas edades y preferencias.