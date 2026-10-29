Argentina es el segundo país de la región con más usuarios de una app para infieles

En Argentina, la brecha es menor: los hombres representan el 60% de las cuentas y las mujeres, el 40%. La plataforma también registró un crecimiento entre los usuarios de 50 a 65 años, un segmento que incorpora herramientas digitales para ampliar sus posibilidades de interacción y búsqueda de vínculos

La presencia cada vez mayor de personas de ese rango etario muestra que las aplicaciones de citas ya no están concentradas exclusivamente en los públicos jóvenes. Para algunos usuarios, estas plataformas ofrecen una vía para conocer personas con intereses similares sin depender de los espacios presenciales o de sus círculos sociales habituales.

Los datos difundidos no identifican los motivos individuales que llevan a cada persona a utilizar estos servicios. Sin embargo, entre las razones que pueden impulsar la búsqueda de conexiones por fuera de una relación estable aparecen "la curiosidad, el interés por vivir experiencias diferentes y el deseo de salir de la rutina".

La actividad en estas aplicaciones también presenta horarios definidos. En América Latina, uno de los principales picos de uso se registra entre las 7 y las 9 de la mañana. El horario del almuerzo concentra otro volumen importante de interacciones, mientras que durante la noche muchos usuarios disponen de más tiempo para revisar perfiles y responder mensajes.

Los viernes al terminar la jornada laboral y los fines de semana también reúnen los mayores niveles de actividad semanal. De esta manera, las primeras horas del día, las pausas laborales y los períodos de tiempo libre aparecen como momentos habituales para establecer contactos.

La expansión de estas plataformas acompaña la diversificación de los servicios digitales para conocer personas. Mientras algunas aplicaciones están orientadas a quienes buscan una relación estable, otras se enfocan en vínculos ocasionales, afinidades específicas o relaciones paralelas. En ese escenario, los usuarios pueden crear perfiles, buscar coincidencias y comunicarse con personas fuera de su entorno habitual.

El crecimiento de las interacciones digitales también implica prestar atención a posibles estafas románticas. Entre las señales de alerta figuran los perfiles con poca información, las fotografías genéricas o las imágenes que pertenecen a otras personas. También pueden resultar sospechosas las declaraciones afectivas intensas durante los primeros días de conversación, cuando todavía no existe un vínculo consolidado.

Otra señal de riesgo aparece cuando alguien insiste en trasladar rápidamente el diálogo a WhatsApp, Telegram o el correo electrónico. Los pedidos de dinero, los relatos contradictorios y las supuestas situaciones de urgencia también pueden formar parte de intentos de fraude.

Ante solicitudes de transferencias relacionadas con problemas médicos, bloqueos bancarios o emergencias, se recomienda no enviar dinero ni compartir información personal o financiera. La precaución resulta clave para evitar que el contacto establecido a través de una aplicación termine en una estafa.