Escándalo en el fútbol para amputados: una final terminó a los golpes en Buenos Aires

Los Teros de Córdoba vencieron a Rampla Juniors de Uruguay por penales, pero la definición terminó en una pelea generalizada. El equipo argentino repudió los incidentes.
La final de la Copa Fortaleza Guaraní de fútbol para amputados terminó en una batalla campal entre jugadores argentinos y uruguayos, con golpes de puño, empujones, corridas y agresiones con muletas.
El encuentro, disputado este fin de semana en Buenos Aires, enfrentó a Los Teros de Córdoba y Rampla Juniors de Uruguay, y quedó marcado por los incidentes posteriores a la definición por penales. El conjunto cordobés se consagró campeón tras empatar 1-1 en el tiempo de juego, pero los festejos quedaron opacados por la violencia que se desató en el terreno de juego.
La pelea comenzó después de que un futbolista de Rampla Juniors fallara su remate en la tanda de penales y los jugadores de Los Teros celebraran la victoria cerca del arco. En ese momento, uno de los integrantes del equipo argentino golpeó a un rival y desencadenó una serie de enfrentamientos que rápidamente involucraron a otros futbolistas.
Los empujones y las agresiones se extendieron durante varios minutos, con corridas y golpes que transformaron el cierre del campeonato en una escena de extrema tensión.
Los incidentes generaron preocupación por la violencia registrada en una disciplina en la que el compañerismo y el respeto entre los participantes suelen ocupar un lugar central. La final de la Copa Fortaleza Guaraní, que debía coronar al mejor equipo de la competencia, quedó relegada a un segundo plano frente a las imágenes de la pelea. Hasta la información difundida sobre el episodio, no se habían detallado oficialmente posibles sanciones deportivas contra los involucrados.
Tras lo ocurrido, Los Teros de Córdoba publicó un comunicado en el que repudió los hechos y buscó remarcar que el episodio no representa la trayectoria del equipo. “Recordarles a todos que esto es un hecho aislado. Jamás había sucedido algo similar en suelo argentino en los más de 15 años que Los Teros compiten en esta disciplina”, expresaron. Además, calificaron lo sucedido como lamentable y despreciable.
En el mismo mensaje, el conjunto cordobés destacó que durante sus años de participación en torneos nacionales e internacionales habían prevalecido la camaradería, el respeto y el compañerismo entre los equipos. “Reiteramos nuestro rechazo a todo hecho de violencia y nos ponemos en contra de ello. Que siempre prevalezcan el buen juego y la camaradería”, concluyeron. La declaración buscó despegar al equipo de los incidentes y reafirmar los valores deportivos de la disciplina, luego de una final cuyo desenlace quedó marcado por los enfrentamientos entre los dos planteles.
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