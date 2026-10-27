Escándalo en el fútbol para amputados: una final terminó a los golpes en Buenos Aires

Los incidentes generaron preocupación por la violencia registrada en una disciplina en la que el compañerismo y el respeto entre los participantes suelen ocupar un lugar central. La final de la Copa Fortaleza Guaraní, que debía coronar al mejor equipo de la competencia, quedó relegada a un segundo plano frente a las imágenes de la pelea. Hasta la información difundida sobre el episodio, no se habían detallado oficialmente posibles sanciones deportivas contra los involucrados.

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Tras lo ocurrido, Los Teros de Córdoba publicó un comunicado en el que repudió los hechos y buscó remarcar que el episodio no representa la trayectoria del equipo. “Recordarles a todos que esto es un hecho aislado. Jamás había sucedido algo similar en suelo argentino en los más de 15 años que Los Teros compiten en esta disciplina”, expresaron. Además, calificaron lo sucedido como lamentable y despreciable.

En el mismo mensaje, el conjunto cordobés destacó que durante sus años de participación en torneos nacionales e internacionales habían prevalecido la camaradería, el respeto y el compañerismo entre los equipos. “Reiteramos nuestro rechazo a todo hecho de violencia y nos ponemos en contra de ello. Que siempre prevalezcan el buen juego y la camaradería”, concluyeron. La declaración buscó despegar al equipo de los incidentes y reafirmar los valores deportivos de la disciplina, luego de una final cuyo desenlace quedó marcado por los enfrentamientos entre los dos planteles.