Cayó el acusado por el cimen de un adolescente en un cumpleaños:

El joven de 25 años fue detenido por la DDI y está señalado como el presunto autor del homicidio de Sebastián Murúa, de 15 años. El menor había sido baleado tras una pelea y murió luego de un mes internado.
Un joven de 25 años que permanecía prófugo fue detenido en las últimas horas en Mar del Plata, acusado de ser el autor del homicidio de Sebastián Murúa, el adolescente de 15 años que murió tras ser baleado durante un cumpleaños en diciembre pasado.
El procedimiento fue realizado por personal de la DDI Mar del Plata en la zona del barrio Acantilados, donde lograron ubicar y capturar al sospechoso. La fiscal Romina Díaz confirmó que se trata del presunto responsable del ataque que derivó en la muerte del menor, quien permaneció casi un mes internado antes de fallecer.
Según fuentes del caso, al momento de la detención los efectivos secuestraron en poder del acusado una pistola calibre 22 y un revólver calibre 32. Este último habría sido utilizado para amenazar al personal de la División Homicidios durante el operativo, lo que elevó la tensión del procedimiento.
El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 23 de diciembre por la tarde, en una vivienda ubicada en la zona de las calles 461 y 46, donde se desarrollaba un cumpleaños. En ese contexto, una discusión entre familiares del anfitrión y personas que llegaron al lugar derivó en una pelea que rápidamente escaló en violencia.
La gresca involucró a varios participantes, entre familiares y vecinos, y terminó en un enfrentamiento a golpes. Si bien en un primer momento la situación pareció disiparse, uno de los agresores regresó armado y efectuó disparos contra el grupo.
En medio de ese ataque, uno de los proyectiles impactó en Sebastián Murúa, quien además ya había sido golpeado durante la pelea previa. El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde quedó internado en terapia intensiva en estado crítico.
La violencia no se detuvo allí. De acuerdo a la investigación, los agresores volvieron al lugar del festejo, ingresaron por la fuerza a la vivienda, robaron pertenencias y prendieron fuego la casa, provocando importantes daños materiales.
Durante semanas, la evolución del menor fue seguida con extrema cautela debido a la gravedad de las heridas y las complicaciones neurológicas. Finalmente, el 20 de enero se confirmó su fallecimiento.
Por el hecho ya se encontraba detenido el padre del joven ahora capturado, también vinculado a la causa. Con esta nueva detención, la investigación avanza en la reconstrucción del episodio que terminó en tragedia y en la determinación de las responsabilidades penales de los implicados.