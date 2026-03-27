Cayó el acusado por el cimen de un adolescente en un cumpleaños:

La gresca involucró a varios participantes, entre familiares y vecinos, y terminó en un enfrentamiento a golpes. Si bien en un primer momento la situación pareció disiparse, uno de los agresores regresó armado y efectuó disparos contra el grupo.

En medio de ese ataque, uno de los proyectiles impactó en Sebastián Murúa, quien además ya había sido golpeado durante la pelea previa. El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde quedó internado en terapia intensiva en estado crítico.

Incendio en la casa

La violencia no se detuvo allí. De acuerdo a la investigación, los agresores volvieron al lugar del festejo, ingresaron por la fuerza a la vivienda, robaron pertenencias y prendieron fuego la casa, provocando importantes daños materiales.

Durante semanas, la evolución del menor fue seguida con extrema cautela debido a la gravedad de las heridas y las complicaciones neurológicas. Finalmente, el 20 de enero se confirmó su fallecimiento.

Por el hecho ya se encontraba detenido el padre del joven ahora capturado, también vinculado a la causa. Con esta nueva detención, la investigación avanza en la reconstrucción del episodio que terminó en tragedia y en la determinación de las responsabilidades penales de los implicados.