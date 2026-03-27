Bebote Álvarez salió de la cárcel y cumple prisión domiciliaria

El ex líder de la barra brava de Independiente dejó la cárcel y permanece bajo control judicial con tobillera electrónica mientras avanza la causa en su contra.
Pablo “Bebote” Álvarez, ex jefe de la barra brava de Independiente, comenzó a cumplir prisión domiciliaria en un country del Conurbano bonaerense, según confirmaron fuentes judiciales. La decisión fue tomada esta semana y le permite continuar detenido fuera de la unidad penitenciaria, aunque bajo monitoreo constante con tobillera electrónica, que controla en tiempo real sus movimientos y garantiza el cumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia.
Álvarez estaba detenido desde noviembre del año pasado, tras un operativo de gran escala en el que también fueron demoradas cerca de 200 personas vinculadas a distintas facciones de la barra. La intervención fue preventiva, en la previa de un partido entre Independiente y Rosario Central, luego de que circularan advertencias en redes sociales sobre posibles enfrentamientos entre los grupos liderados por Álvarez, conocidos como “Los Diablos Rojos”.
El traslado a prisión domiciliaria no modifica la situación legal de Álvarez, quien sigue imputado en la causa que se sigue en su contra. La medida redefine únicamente el lugar de detención, bajo un esquema que incluye restricciones de circulación y la obligación de permanecer en el domicilio autorizado. Cualquier incumplimiento puede derivar en la revocación del beneficio y su regreso a la cárcel.
Fuentes judiciales indicaron que Álvarez eligió un country como domicilio para cumplir la medida. La Justicia mantiene un seguimiento constante de su cumplimiento mediante la tobillera electrónica, asegurando que se respeten las condiciones establecidas.
El procedimiento que derivó en su detención se considera uno de los operativos más amplios contra barras bravas en los últimos años, debido a la participación de múltiples facciones y al contexto de posibles enfrentamientos en los estadios. La investigación judicial continúa en trámite, y el desarrollo de la causa dependerá de la recolección de pruebas y de las resoluciones que adopte el tribunal.
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