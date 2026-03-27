Bebote Álvarez salió de la cárcel y cumple prisión domiciliaria

Álvarez estaba detenido desde noviembre del año pasado, tras un operativo de gran escala en el que también fueron demoradas cerca de 200 personas vinculadas a distintas facciones de la barra. La intervención fue preventiva, en la previa de un partido entre Independiente y Rosario Central, luego de que circularan advertencias en redes sociales sobre posibles enfrentamientos entre los grupos liderados por Álvarez, conocidos como “Los Diablos Rojos”.