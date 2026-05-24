Inflación: los precios de los alimentos tuvieron el mayor aumento semanal de los últimos dos años

A pesar del fuerte salto semanal, la variación mensual de los alimentos se mantiene en el 2,7%, el mismo nivel de la semana anterior. El comportamiento de los próximos días será determinante para definir si mayo consolida una tendencia descendente o si la inflación vuelve a acelerarse.

Dentro de los distintos rubros se observó una marcada dispersión. Mientras las verduras encabezaron las subas con un alza del 7,7%, los aceites registraron una baja del 1,8%. También se verificaron aumentos en carnes (4,5%); panificados, cereales y pastas (2,2%); lácteos y huevos (1,5%); frutas (0,6%); condimentos y otros alimentos (0,4%); y azúcar, miel, dulces y cacao (0,3%).

Por otro lado, las bebidas e infusiones para consumir en el hogar no mostraron variaciones, al tiempo que las comidas listas para llevar retrocedieron el 0,2%.

Debido a su peso en el consumo familiar, carnes y verduras explicaron más de tres cuartas partes de la inflación semanal de alimentos, con aportes de 1,36 y 0,62 puntos porcentuales, respectivamente.

Los precios estacionales, donde impactó frutas y verduras por los intensos fríos de principio de mes, subieron 11%. Los precios estacionales, donde impactó frutas y verduras por los intensos fríos de principio de mes, subieron 11%.

Cómo viene la inflación en mayo

El acumulado móvil de las últimas cuatro semanas se mantuvo en el 2,7%, interrumpiendo la tendencia alcista que se había iniciado en la segunda semana de abril.

En la comparación mensual, el mayor incremento corresponde a lácteos y huevos, con un alza del 7,7%, seguidos por aceites (4,6%), bebidas e infusiones para el hogar (3,6%) y carnes (2,4%). Más atrás aparecen panificados, cereales y pastas (1,9%); condimentos y otros alimentos (1,7%); azúcar, miel, dulces, cacao y verduras (1,5% en ambos casos); y comidas listas para llevar (0,3%). Frutas fue el único rubro que mostró una caída mensual, con una baja del 2,3%.