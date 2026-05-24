Inflación: los precios de los alimentos tuvieron el mayor aumento semanal de los últimos dos años

El dato surgió en un relevamiento de la consultora LGC. Después de dos semanas de deflación en mayo, la segunda mitad del mes mostró un incremento del 2,6% en esta división. Cuáles fueron las principales subas.
Los precios de los alimentos registraron un fuerte aumento durante la tercera semana de mayo, después de una primera quincena en la que habían reflejado bajas consecutivas. Según un relevamiento de la consultora LCG, tras retrocesos semanales del 0,01% y 0,8%, la segunda mitad del mes evidenció una suba del 2,6% en esta división, lo que representó el mayor incremento semanal del rubro en los últimos dos años.
El cambio de tendencia genera preocupación tanto entre los consumidores como dentro del gobierno de Javier Milei, que esperaba consolidar una desaceleración inflacionaria a partir del 2,6% registrado en abril.
La mayor presión sobre los precios provino de dos rubros clave: carnes y verduras, que aumentaron el 4,5% y el 7,7%, respectivamente. Ambos productos habían mostrado caídas en la semana anterior, cuando la carne retrocedió el 2% y las verduras, el 5,3%.
A pesar del fuerte salto semanal, la variación mensual de los alimentos se mantiene en el 2,7%, el mismo nivel de la semana anterior. El comportamiento de los próximos días será determinante para definir si mayo consolida una tendencia descendente o si la inflación vuelve a acelerarse.
Dentro de los distintos rubros se observó una marcada dispersión. Mientras las verduras encabezaron las subas con un alza del 7,7%, los aceites registraron una baja del 1,8%. También se verificaron aumentos en carnes (4,5%); panificados, cereales y pastas (2,2%); lácteos y huevos (1,5%); frutas (0,6%); condimentos y otros alimentos (0,4%); y azúcar, miel, dulces y cacao (0,3%).
Por otro lado, las bebidas e infusiones para consumir en el hogar no mostraron variaciones, al tiempo que las comidas listas para llevar retrocedieron el 0,2%.
Debido a su peso en el consumo familiar, carnes y verduras explicaron más de tres cuartas partes de la inflación semanal de alimentos, con aportes de 1,36 y 0,62 puntos porcentuales, respectivamente.
El acumulado móvil de las últimas cuatro semanas se mantuvo en el 2,7%, interrumpiendo la tendencia alcista que se había iniciado en la segunda semana de abril.
En la comparación mensual, el mayor incremento corresponde a lácteos y huevos, con un alza del 7,7%, seguidos por aceites (4,6%), bebidas e infusiones para el hogar (3,6%) y carnes (2,4%). Más atrás aparecen panificados, cereales y pastas (1,9%); condimentos y otros alimentos (1,7%); azúcar, miel, dulces, cacao y verduras (1,5% en ambos casos); y comidas listas para llevar (0,3%). Frutas fue el único rubro que mostró una caída mensual, con una baja del 2,3%.