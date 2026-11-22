A partir de la descripción aportada por la damnificada, los agentes iniciaron un operativo de búsqueda por la zona y localizaron a un sospechoso en la intersección de Juramento y Zavalía.

La investigación de la Policía

Los policías procedieron a identificarlo y convocaron a la víctima, quien reconoció al hombre como el presunto autor del asalto. Posteriormente, la mujer formalizó la denuncia en la dependencia policial. En la investigación intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31.

Además, los investigadores vincularon al detenido con otro hecho delictivo cometido en una librería ubicada en Montañeses al 2700. En ese expediente tomó intervención la Fiscalía del Distrito Saavedra-Núñez, a cargo de José María Campagnoli.

Al verificar sus antecedentes, los efectivos constataron que el sospechoso tenía un procesamiento por robo y registros previos por violación de domicilio y actividades como cuidacoches en la vía pública. También pesaba sobre él una prohibición de acercamiento.

Finalmente, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, encabezado por José Miguel Guerrero, con intervención de la Secretaría de la doctora Lindheimer, dispuso su detención.

La Justicia también ordenó el secuestro de un teléfono celular y dinero en efectivo, mientras continúan las actuaciones para determinar su responsabilidad en los hechos investigados.