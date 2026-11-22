Un hombre de 29 años fue detenido por la Policía de la Ciudad luego de ser reconocido por una comerciante a la que habría amenazado para robarle en un local gastronómico de la avenida Cabildo.
Un hombre de 29 años con antecedentes penales fue detenido por la Policía de la Ciudad acusado de cometer robos en comercios del barrio porteño de Belgrano. El sospechoso fue reconocido por una de las víctimas y quedó a disposición de la Justicia, que ordenó el secuestro de dinero en efectivo y un teléfono celular.
El procedimiento comenzó cuando una mujer alertó a efectivos de la Comisaría Vecinal 13 A sobre un robo ocurrido en su local gastronómico, ubicado en la avenida Cabildo al 1700.
Según denunció, un hombre ingresó al establecimiento y, mediante amenazas, le sustrajo sus pertenencias antes de escapar.
A partir de la descripción aportada por la damnificada, los agentes iniciaron un operativo de búsqueda por la zona y localizaron a un sospechoso en la intersección de Juramento y Zavalía.
Los policías procedieron a identificarlo y convocaron a la víctima, quien reconoció al hombre como el presunto autor del asalto. Posteriormente, la mujer formalizó la denuncia en la dependencia policial. En la investigación intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31.
Además, los investigadores vincularon al detenido con otro hecho delictivo cometido en una librería ubicada en Montañeses al 2700. En ese expediente tomó intervención la Fiscalía del Distrito Saavedra-Núñez, a cargo de José María Campagnoli.
Al verificar sus antecedentes, los efectivos constataron que el sospechoso tenía un procesamiento por robo y registros previos por violación de domicilio y actividades como cuidacoches en la vía pública. También pesaba sobre él una prohibición de acercamiento.
Finalmente, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, encabezado por José Miguel Guerrero, con intervención de la Secretaría de la doctora Lindheimer, dispuso su detención.
La Justicia también ordenó el secuestro de un teléfono celular y dinero en efectivo, mientras continúan las actuaciones para determinar su responsabilidad en los hechos investigados.