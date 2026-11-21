La víctima de femicidio, Romina Benítez, de 27 años, también integraba la Policía provincial y tenía un hijo de nueve años con el agresor, Marcelo Romero, de 28.
Un efectivo de la Policía de Santa Fe asesinó a balazos a su expareja, también integrante de la fuerza provincial, y posteriormente se quitó la vida en una vivienda de la capital santafesina. El femicidio ocurrió este viernes por la mañana y es el segundo registrado en la ciudad durante la última semana.
La víctima fue identificada como Romina Benítez, de 27 años, mientras que el agresor era Marcelo Romero, de 28. Ambos prestaban servicios en la Brigada Motorizada de la Policía provincial y tenían un hijo de nueve años.
El episodio ocurrió alrededor de las 8.30 en un domicilio ubicado sobre calle Corrientes, en el barrio Alfonso. Según la reconstrucción inicial, la pareja se había separado meses atrás y el hombre esperaba a la mujer en la vivienda.
Benítez había llevado a su hijo a la escuela y, cuando regresó a su casa, se encontró con Romero. De acuerdo con los primeros elementos reunidos por los investigadores, ambos mantuvieron una discusión, tras la cual el policía le disparó a su expareja y luego se suicidó.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, quien explicó que el agresor se encontraba bajo licencia médica como consecuencia de un accidente laboral y, por ese motivo, no tenía asignada su arma reglamentaria.
En ese contexto, la principal hipótesis es que Romero utilizó la pistola de Benítez, quien continuaba prestando servicios en la fuerza. El arma perteneciente a la víctima fue la única secuestrada en el lugar.
La fiscal también informó que se revisaron los antecedentes judiciales de ambos efectivos para establecer si existían denuncias anteriores o intervenciones vinculadas con situaciones de violencia de género. Hasta el momento, no se encontraron registros relacionados con la pareja.
Tras conocerse el crimen, el hijo de ambos fue retirado de la escuela por su abuelo. Paralelamente, se activaron los protocolos de asistencia y contención destinados al entorno familiar.
En la vivienda trabajaron especialistas del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) y efectivos de la Brigada de Femicidios, quienes realizaron las pericias correspondientes y preservaron las evidencias.
Moser Ferro señaló que la investigación permanece abierta y que todavía se desarrollan medidas para determinar con precisión la secuencia de los hechos.
Aunque los indicios iniciales apuntan a que las únicas personas involucradas fueron los dos efectivos fallecidos, los investigadores buscan descartar la eventual intervención de terceros.
El femicidio generó conmoción en la capital provincial, donde se registraron dos crímenes de estas características en apenas una semana, y volvió a poner en primer plano la problemática de la violencia de género.
comentar