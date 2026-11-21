La investigación quedó a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, quien explicó que el agresor se encontraba bajo licencia médica como consecuencia de un accidente laboral y, por ese motivo, no tenía asignada su arma reglamentaria.

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En ese contexto, la principal hipótesis es que Romero utilizó la pistola de Benítez, quien continuaba prestando servicios en la fuerza. El arma perteneciente a la víctima fue la única secuestrada en el lugar.

La fiscal también informó que se revisaron los antecedentes judiciales de ambos efectivos para establecer si existían denuncias anteriores o intervenciones vinculadas con situaciones de violencia de género. Hasta el momento, no se encontraron registros relacionados con la pareja.

Tras conocerse el crimen, el hijo de ambos fue retirado de la escuela por su abuelo. Paralelamente, se activaron los protocolos de asistencia y contención destinados al entorno familiar.

En la vivienda trabajaron especialistas del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) y efectivos de la Brigada de Femicidios, quienes realizaron las pericias correspondientes y preservaron las evidencias.

Moser Ferro señaló que la investigación permanece abierta y que todavía se desarrollan medidas para determinar con precisión la secuencia de los hechos.

Aunque los indicios iniciales apuntan a que las únicas personas involucradas fueron los dos efectivos fallecidos, los investigadores buscan descartar la eventual intervención de terceros.

El femicidio generó conmoción en la capital provincial, donde se registraron dos crímenes de estas características en apenas una semana, y volvió a poner en primer plano la problemática de la violencia de género.