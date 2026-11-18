Alan fue trasladado al hospital Carrillo de Ciudadela; el personal de salud constató lesiones en la axila derecha y otra en la cintura del lado izquierdo, sin orificio de salida, y luego se confirmó su deceso.

Mayonesa fue abatido en Fuerte Apache.

Según informaron fuentes policiales, el 2 de octubre se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio de un hombre que fabricaba armas caseras y era proveedor de la banda de "Mayonesa" y "Gordo Tilín", el líder de una organización criminal que también operaba en el barrio Ejército de los Andes.

A raíz de esa situación, comenzaron las tareas investigativas y efectivos de la Dirección de Investigación de Delitos Federales de la Policía Federal ingresaron al asentamiento, llevaron a cabo 25 allanamientos en simultáneo y dieron con el prófugo, a quien abatieron durante un enfrentamiento armado.