Los hackers no logran aprovechar la inteligencia artificial como esperaban

Uno de los mensajes citados en la investigación resume esa limitación. “Primero tienes que aprender por tu cuenta las bases de la programación antes de poder usar la IA y sacarle realmente provecho”, escribió un usuario dentro de uno de los foros analizados por el equipo académico.

La investigación detectó que el uso más frecuente de inteligencia artificial dentro de actividades ilegales aparece en tareas simples y automatizables. Entre ellas figuran la creación de bots para redes sociales, campañas de spam, fraudes románticos, generación de páginas falsas y técnicas de manipulación SEO para monetizar tráfico.

Los expertos también observaron que muchos ciberdelincuentes utilizan chatbots generalistas como Claude, de Anthropic, o Codex, de OpenAI, principalmente para resolver dudas de programación o generar fragmentos básicos de código. En cambio, las plataformas creadas específicamente para actividades maliciosas, como "Worm-GPT", todavía tienen una adopción reducida y resultados poco efectivos.

Otro de los puntos destacados del informe es que las barreras de seguridad implementadas por las empresas de inteligencia artificial están funcionando mejor de lo esperado. Los investigadores detectaron numerosos intentos de usuarios que buscaban saltar restricciones y obtener respuestas ilegales o peligrosas, aunque la mayoría no consiguió vulnerar los sistemas de protección.