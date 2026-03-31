De la UBA a la Luna: un microsatélite argentino formará parte de la histórica misión Artemis II

Estas pruebas buscan elevar el Nivel de Madurez Tecnológica (TRL) de distintos subsistemas, un paso fundamental para su implementación en misiones más complejas de exploración del espacio profundo.

El proyecto está liderado por la CONAE y cuenta con la participación de instituciones como el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de San Martín y la empresa VENG S.A..

Desde la UBA participaron equipos de los departamentos de Electrónica y Física, con fuerte protagonismo estudiantil. En tanto, representantes del proyecto se encuentran en Estados Unidos para seguir de cerca el lanzamiento de la misión.