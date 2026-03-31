De la UBA a la Luna: un microsatélite argentino formará parte de la histórica misión Artemis II

La misión tripulada volverá a orbitar la Luna tras 54 años y llevará el CubeSat argentino Atenea.
La Universidad de Buenos Aires forma parte de la misión Artemis II, el programa de la NASA que marcará el regreso de una tripulación humana a las cercanías de la Luna tras más de cinco décadas. El lanzamiento está programado entre el 1 y el 6 de abril desde Cabo Cañaveral.
La participación argentina se concreta a través del desarrollo de Atenea, un CubeSat de clase 12U (de aproximadamente 30 x 20 x 20 cm), en el que intervino la Facultad de Ingeniería de la UBA (FIUBA). El microsatélite viajará dentro del Orion Stage Adapter (OSA) junto a otros dispositivos similares y será desplegado unas cinco horas después del despegue, cuando se separe de la nave Orion.
Argentina fue uno de los cuatro países seleccionados, junto a Corea del Sur, Arabia Saudita y Alemania, que cumplieron con los estrictos requisitos técnicos y de seguridad para incluir un CubeSat en una misión tripulada.
Según explicaron desde FIUBA, Atenea permitirá validar tecnologías clave para futuras misiones espaciales. Entre sus funciones principales se destacan la medición de radiación en órbitas profundas, la evaluación de componentes para uso espacial, la recopilación de datos GPS en órbitas de transferencia geoestacionaria y la validación de comunicaciones de largo alcance.
Estas pruebas buscan elevar el Nivel de Madurez Tecnológica (TRL) de distintos subsistemas, un paso fundamental para su implementación en misiones más complejas de exploración del espacio profundo.
El proyecto está liderado por la CONAE y cuenta con la participación de instituciones como el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de San Martín y la empresa VENG S.A..
Desde la UBA participaron equipos de los departamentos de Electrónica y Física, con fuerte protagonismo estudiantil. En tanto, representantes del proyecto se encuentran en Estados Unidos para seguir de cerca el lanzamiento de la misión.