La Inteligencia Artificial ya crea webs fraudulentas que son dificiles de identificar para los usuarios

Ciberdelito

A diferencia de los fraudes más antiguos, las nuevas webs falsas ya no presentan errores ortográficos ni fallas de diseño evidentes. La calidad visual y funcional se acerca cada vez más a la de los sitios legítimos, lo que complica tanto la detección manual como los sistemas automatizados de seguridad.

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad advierten que el phishing sigue siendo una de las principales vías de ataque para obtener credenciales, datos bancarios e incluso instalar software malicioso en los dispositivos de las víctimas.

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El mecanismo suele comenzar con correos electrónicos o mensajes que simulan provenir de entidades confiables. Estos mensajes incluyen enlaces que redirigen a páginas falsas, donde los usuarios ingresan sus datos sin advertir que están siendo víctimas de un fraude.

En este escenario, la evolución del phishing plantea un desafío creciente para la seguridad digital. La combinación de inteligencia artificial, automatización y personalización obliga a reforzar tanto las herramientas tecnológicas de protección como la educación de los usuarios frente a un entorno cada vez más complejo.