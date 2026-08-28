Eclipse lunar en Argentina: así se vio en Buenos Aires la "Luna de sangre"

Registro fotográfico del eclipse lunar de anoche desde Argentina. Muestra la secuencia hasta la totalidad, donde la Luna adquiere su tono cobrizo por la dispersión de la luz solar en la atmósfera terrestre. #Eclipse #Astronomía #EclipseLunar #Argentina. pic.twitter.com/fqGwaZx2IJ — Luciana B. McFadden (@LucianaMcFadden) August 28, 2026

El espectáculo astronómico se extendió durante aproximadamente cinco horas y 38 minutos si se contabilizan las fases penumbrales, que son mucho más tenues y difíciles de detectar a simple vista. Si se considera únicamente la etapa más significativa, desde el ingreso en la umbra hasta su salida, el eclipse tuvo una duración aproximada de tres horas y 18 minutos.

En Buenos Aires, después del máximo de la 1:13, la Luna comenzó lentamente a abandonar la umbra. La salida de esa zona se produjo alrededor de las 2:52, mientras que el eclipse terminó por completo a las 4:01, cuando el satélite salió finalmente de la penumbra terrestre.

Las mejores imágenes del eclipse lunar

El fenómeno dejó postales impactantes en distintas ciudades del mundo. La Luna rojiza pudo verse sobre grandes centros urbanos, monumentos y paisajes, con imágenes que mostraron las diferentes etapas del eclipse y la evolución de la sombra terrestre sobre el satélite.

En Ciudad de México, la Luna tomó una intensa tonalidad rojiza durante la fase de mayor cobertura. En Varsovia, el satélite apareció detrás de los rascacielos, mientras que en Netanya, Israel, pudo observarse el comienzo del fenómeno. También hubo registros del eclipse detrás del Monumento a Washington, en Estados Unidos, y sobre Roma, donde la Luna eclipsada se convirtió en parte del paisaje nocturno.

La Luna llena, conocida como “Luna del Esturión”, se asoma entre los edificios de Varsovia durante el eclipse lunar parcial.(Foto: REUTERS/Kacper Pempel)

Las imágenes permitieron observar no solo el momento de mayor oscurecimiento, sino también las distintas fases del fenómeno, desde el ingreso de la Luna en la penumbra hasta su progresiva salida de la sombra terrestre.