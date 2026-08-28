Eclipse lunar en Argentina: así se vio en Buenos Aires la "Luna de sangre"

El fenómeno se extendió durante más de cinco horas y tuvo su punto máximo después de la 1 de la madrugada. La sombra terrestre llegó a cubrir el 96,2% de la superficie lunar.
La noche del jueves y la madrugada de este viernes dejaron una de las postales astronómicas más impactantes de 2026. El eclipse lunar parcial profundo pudo observarse desde Buenos Aires y distintos puntos de la Argentina, con una Luna que durante su momento de mayor intensidad quedó prácticamente cubierta por la sombra de la Tierra y adquirió una llamativa tonalidad rojiza.
El fenómeno comenzó a las 22:24 del jueves, cuando la Luna ingresó en la penumbra terrestre, y alcanzó su momento más destacado pasada la una de la madrugada. En Buenos Aires, el máximo se produjo alrededor de la 1:13, cuando la sombra cubrió aproximadamente el 93% del disco lunar. A nivel global, la cobertura de la superficie lunar dentro de la umbra llegó al 96,2%, por lo que el espectáculo estuvo muy cerca de convertirse en un eclipse total.
La fase parcial comenzó a las 23:33, cuando la Luna ingresó en la umbra, la zona más oscura de la sombra proyectada por nuestro planeta. Desde ese momento, el avance de la sombra fue cada vez más evidente hasta llegar al máximo, cuando apenas una pequeña porción del satélite quedó fuera de esa región.
Uno de los aspectos más llamativos fue el cambio de color de la Luna. Durante el eclipse, el satélite pasó a mostrar tonos rojizos y cobrizos, dando lugar a la popular denominación de “Luna de sangre”. El efecto se produce porque parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar indirectamente hasta la superficie lunar. Los tonos azules se dispersan con mayor facilidad y predominan las longitudes de onda rojizas y anaranjadas.
El espectáculo astronómico se extendió durante aproximadamente cinco horas y 38 minutos si se contabilizan las fases penumbrales, que son mucho más tenues y difíciles de detectar a simple vista. Si se considera únicamente la etapa más significativa, desde el ingreso en la umbra hasta su salida, el eclipse tuvo una duración aproximada de tres horas y 18 minutos.
En Buenos Aires, después del máximo de la 1:13, la Luna comenzó lentamente a abandonar la umbra. La salida de esa zona se produjo alrededor de las 2:52, mientras que el eclipse terminó por completo a las 4:01, cuando el satélite salió finalmente de la penumbra terrestre.
El fenómeno dejó postales impactantes en distintas ciudades del mundo. La Luna rojiza pudo verse sobre grandes centros urbanos, monumentos y paisajes, con imágenes que mostraron las diferentes etapas del eclipse y la evolución de la sombra terrestre sobre el satélite.
En Ciudad de México, la Luna tomó una intensa tonalidad rojiza durante la fase de mayor cobertura. En Varsovia, el satélite apareció detrás de los rascacielos, mientras que en Netanya, Israel, pudo observarse el comienzo del fenómeno. También hubo registros del eclipse detrás del Monumento a Washington, en Estados Unidos, y sobre Roma, donde la Luna eclipsada se convirtió en parte del paisaje nocturno.
Las imágenes permitieron observar no solo el momento de mayor oscurecimiento, sino también las distintas fases del fenómeno, desde el ingreso de la Luna en la penumbra hasta su progresiva salida de la sombra terrestre.