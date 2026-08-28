Vaca Muerta clave: récord histórico de producción de petróleo en Argentina

Pero el crecimiento no se limita al petróleo. La producción de gas natural también mantiene niveles elevados y vuelve a mostrar el protagonismo de Vaca Muerta. Durante julio, la producción nacional se ubicó en 158,8 millones de metros cúbicos diarios, mientras que la formación neuquina aportó 96,5 millones de metros cúbicos por día.

En este caso, el volumen de gas producido en Vaca Muerta significó una mejora del 5,9% interanual, en comparación con el mismo mes del año pasado. El dato refuerza la importancia de la cuenca neuquina para el abastecimiento energético argentino, especialmente durante los meses de mayor demanda de gas.

El crecimiento sostenido de la producción hidrocarburífera también está acompañado por una mayor participación de empresas privadas en la explotación de los yacimientos. En Vaca Muerta participan compañías como YPF, Vista, Chevron, TotalEnergies, Pan American Energy, Continental Resources y GeoPark, entre otras, en un esquema que concentra buena parte de las inversiones destinadas al desarrollo de los recursos no convencionales.

Vaca Muerta comenzó a producir hidrocarburos a escala comercial en 2013, de la mano de YPF, y desde entonces recibió inversiones por unos 52.000 millones de dólares. Con el paso de los años, la formación se transformó en uno de los principales activos energéticos del país y en una pieza central de la estrategia para aumentar la producción y reducir la necesidad de importar energía.

El desarrollo de estos recursos permitió además que la Argentina disminuyera de manera significativa sus necesidades de importación de gas durante el invierno y avanzara hacia una posición con mayores excedentes para exportar. El crecimiento de la producción de petróleo y gas contribuyó así a recuperar el superávit de la balanza energética.

Los nuevos récords alcanzados durante julio muestran que la tendencia expansiva continúa y que Vaca Muerta mantiene un papel decisivo. Con una participación superior al 70% en la producción nacional de petróleo y un aporte cada vez más relevante en gas, la formación neuquina se consolida como el principal eje del crecimiento de la industria energética argentina.