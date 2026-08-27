La oposición pidió una sesión especial en Diputados para tratar la morosidad familiar

Después dieron otra muestra de carácter durante una conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos de Diputados con representantes de cada uno de los bloques, en una foto que dio que hablar, alimentando especulaciones sobre un “frente anti Milei” en el Congreso.

Germán Martínez integra el grupo de diputados que le pidió a Martín Menem una sesión especial para el próximo 9 de septiembre.

El problema que enfrenta el nuevo conglomerado de cara a la citación del 9 de septiembre es que dentro de la batería de 50 expedientes incorporados en el pedido de sesión sobre el asunto de la morosidad, cada uno tiene giros de comisión diferentes, lo que puede complicar la logística para el pedido de emplazamientos.

El reclamo apunta a una problemática que atraviesa a cerca de 20 millones de personas endeudadas y seis millones en situación de mora, y que la oposición busca convertir en uno de los ejes de la discusión parlamentaria: familias que acumulan deudas con tarjetas bancarias, billeteras virtuales y tarjetas no bancarias y que, en muchos casos, ya se encuentran en situación de mora.

La inclusión de la totalidad de proyectos sobre el tema, sin dejar afuera a ninguno. responde a la necesidad de contener a todas las fuerzas políticas unidas en esta causa y no herir la susceptibilidad de ninguna, ya que en el recinto cada voto vale y la oposición no puede darse el lujo de sufrir ausencias. Sin embargo, la multiplicidad de proyectos genera una dificultad técnica, ya que habrá que calibrar bien qué comisiones emplazar.

Los giros que más se repiten en los proyectos presentados sobre endeudamiento familiar son las de Finanzas y Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. Ésta última se encuentra presidida por el opositor Hugo Yasky (UxP) y su vice es Mariela Coletta (Provincias Unidas), por lo que ni siquiera haría falta un emplazamiento para la convocatoria.

Distinto es el caso de la comisión de Finanzas, que es encabezada por el oficialista Santiago Pauli, y no se activará hasta tanto no esté aprobado el emplazamiento en el recinto.