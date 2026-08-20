Luna de Sangre: cuándo será el eclipse y cómo verlo desde Argentina

A qué hora se podrá ver la Luna de Sangre en Argentina

En nuestro país, el fenómeno comenzará a desarrollarse durante la noche del 27 de agosto. La primera etapa será la fase penumbral, cuando la Luna ingrese en la zona más tenue de la sombra terrestre. Este cambio será difícil de distinguir a simple vista.

El momento más interesante llegará durante la fase parcial. En Buenos Aires, el punto máximo está previsto alrededor de las 01:12 del 28 de agosto, cuando aproximadamente el 94% del disco lunar estará cubierto por la umbra.

La fase parcial finalizará cerca de las 02:50, cuando la Luna comience a abandonar la zona de sombra más oscura. Luego continuará la etapa penumbral, hasta completar el eclipse.

Para disfrutarlo mejor, se recomienda buscar un lugar con poca contaminación lumínica y buena visibilidad del cielo. No es necesario contar con equipamiento especial: el fenómeno podrá observarse a simple vista, aunque unos binoculares o un telescopio permitirán apreciar con mayor detalle los cráteres y las tonalidades que tomará la superficie lunar.

También será importante estar atentos a las condiciones meteorológicas de cada localidad, ya que la presencia de nubes puede dificultar o directamente impedir la observación.

El plenilunio de agosto también es conocido tradicionalmente como “Luna de Esturión”, una denominación vinculada con comunidades originarias de América del Norte que asociaban esta época del año con la pesca de ese pez en la región de los Grandes Lagos.

Así, el cielo volverá a ofrecer un espectáculo astronómico destacado durante agosto, luego del eclipse solar ocurrido el pasado 12 de agosto. En esta oportunidad, la protagonista será la Luna, que durante varias horas atravesará la sombra de nuestro planeta y ofrecerá una de las postales más atractivas del calendario astronómico.