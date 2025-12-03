Cambio de pronóstico en el AMBA: crecen las probabilidades de lluvia

La temperatura máxima se ubicará en los 29° y la mínima en 18°, lo que garantiza una jornada de mucho calor.

Hasta el momento las chances de lluvias son bajas pero, según el Servicio Meteorológico Nacional, habrán chaparrones aislados desde el mediodía hasta las 14.

Durante la mañana se espera un cielo parcialmente nublados con sol, mientras que por la noche el cielo estará cubierto.