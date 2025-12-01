Fueron por 36 horas a la Antártida, quedaron varados y no saben cuándo vuelven

antartida2 Daniel Bertagno y Ricardo Rivas, los dos docentes de la Universidad de River que continúan varados en la Base Marambio.

El objetivo inicial era presentar un libro, dar una clase presencial y compartir actividades con estudiantes que residen en la base. Bertagno lo detalló en una entrevista, donde señaló que el viaje siempre dependió de las condiciones de la Antártida y que recién ahora están experimentando esa dinámica en primera persona.

El avión Hércules, encargado de los traslados hacia la Base Marambio, sufrió un desperfecto que obligó a reparaciones y reprogramaciones. Esa situación, sumada a los vientos y nevadas registrados en la zona, redujo las posibilidades de vuelo y estiró la estadía más de lo previsto.

Actualmente en la base permanecen unas 70 personas y la comunicación es estable gracias a Starlink y una antena 4G, lo que les permite mantener contacto y continuar algunas tareas de manera remota.

Las autoridades mencionaron que podría haber un vuelo el 8 de diciembre, aunque los docentes remarcan que todo está supeditado a la evolución del clima. Mientras tanto aprovechan la estadía para registrar experiencias y acompañar el trabajo cotidiano en la base, en una convivencia que no estaba prevista pero que se volvió parte de la misión educativa.