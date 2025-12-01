Fueron por 36 horas a la Antártida, quedaron varados y no saben cuándo vuelven

Dos docentes de Periodismo de la Universidad de River viajaron a la Base Marambio por una actividad académica y permanecen allí desde el 15 de noviembre. Por cuestiones meteorológicas y logísticas no tienen fecha de regreso.
El viaje de Daniel Bertagno y Ricardo Rivas, docentes de la Universidad de River, estaba programado para durar 36 horas y cerrar el ciclo lectivo con alumnos que cursan desde la Antártida, pero lleva casi 20 días extendido. Ambos explican que el principal factor es el clima, que impide que cualquier vuelo pueda aterrizar en la zona, por lo que no hay una fecha firme para el regreso a Buenos Aires.
El objetivo inicial era presentar un libro, dar una clase presencial y compartir actividades con estudiantes que residen en la base. Bertagno lo detalló en una entrevista, donde señaló que el viaje siempre dependió de las condiciones de la Antártida y que recién ahora están experimentando esa dinámica en primera persona.
El avión Hércules, encargado de los traslados hacia la Base Marambio, sufrió un desperfecto que obligó a reparaciones y reprogramaciones. Esa situación, sumada a los vientos y nevadas registrados en la zona, redujo las posibilidades de vuelo y estiró la estadía más de lo previsto.
Actualmente en la base permanecen unas 70 personas y la comunicación es estable gracias a Starlink y una antena 4G, lo que les permite mantener contacto y continuar algunas tareas de manera remota.
Las autoridades mencionaron que podría haber un vuelo el 8 de diciembre, aunque los docentes remarcan que todo está supeditado a la evolución del clima. Mientras tanto aprovechan la estadía para registrar experiencias y acompañar el trabajo cotidiano en la base, en una convivencia que no estaba prevista pero que se volvió parte de la misión educativa.
