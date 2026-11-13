Explosión e incendio en Remedios de Escalada: al menos 20 heridos

De acuerdo al comunicado enviado por Metrogas, el siniestro sucedió mientras personal de la empresa "realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión".

Claudio Arale, director general de Defensa Civil de Lanús, dio detalles de cómo comenzó el hecho que derivó en la violenta explicación: “Desde el Centro de Monitoreo del Municipio de Lanús se recibió una alerta por un escape de gas seguido de una explosión. En el lugar estaba trabajando personal de Metrogas y una empresa tercerizada que se llama Exgadet. Evidentemente, perforaron un caño de media presión que provocó la fuga y la explosión”.

“Hasta el momento tenemos 20 heridos que fueron trasladados; los de mayor gravedad, que son cinco, al Hospital Interzonal de Agudos Evita de Lanús. Los demás, según el triage que efectuó el Sistema de Emergencias Lanús, fueron derivados por sus heridas a distintos nosocomios: el Hospital Vecinal y una Sala que es Municipal y está a pocas cuadras”, continuó.

Y agregó: “La situación está controlada por el personal de bomberos. En esta jurisdicción está trabajando Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste, junto al cuartel de Bomberos Voluntarios de Lanús, en colaboración con los cuarteles de Avellaneda, Sarandí, Dock Sud, Villa Domínico, Wilde y Echenagucía. La situación está controlada. Solo estamos a la espera de que Metrogas realice los cortes”.

En el lugar interviene personal de bomberos para tratar de sofocar el fuego y personal de Defensa Civil trabaja en la evacuación de las viviendas linderas, un jardín de infantes y un geriátrico.

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