Fuego en la estación Once de la línea H de subtes: controlado sin suspender el servicio

Incendio en una toma de ventilación cercana a la estación Once de la línea H de subtes fue controlado sin afectar el servicio ni requerir evacuaciones.
Un incendio se registró este jueves en una toma de ventilación ubicada en la superficie, en las inmediaciones de uno de los accesos a la estación Once de la línea H de Subtes. A pesar del episodio, el servicio funcionó con normalidad y no fue necesario evacuar la estación.
Según informaron fuentes de Emova y del SAME, el foco ígneo se originó sobre residuos acumulados en una extensión aproximada de 0,30 por 0,30 metros y unos 0,15 metros de altura.
Por protocolo de seguridad, se dio intervención a Bomberos de la Ciudad. Los brigadistas, junto con personal de guardia, inspeccionaron el sector afectado y lograron controlar la situación utilizando baldes de agua.
Las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas ni intoxicadas y que el incidente no impactó en la circulación de las formaciones, por lo que la línea H continuó operando de manera habitual.