Fuego en la estación Once de la línea H de subtes: controlado sin suspender el servicio

Según informaron fuentes de Emova y del SAME, el foco ígneo se originó sobre residuos acumulados en una extensión aproximada de 0,30 por 0,30 metros y unos 0,15 metros de altura.

Por protocolo de seguridad, se dio intervención a Bomberos de la Ciudad. Los brigadistas, junto con personal de guardia, inspeccionaron el sector afectado y lograron controlar la situación utilizando baldes de agua.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas ni intoxicadas y que el incidente no impactó en la circulación de las formaciones, por lo que la línea H continuó operando de manera habitual.