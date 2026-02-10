Automovilismo y festival: el TC 2000 correrá en un circuito callejero porteño

El circuito urbano tendrá una extensión de 2.509 metros, recorrerá las avenidas General Roca y Escalada y atravesará un sector del Parque de la Ciudad. Allí se montará un esquema pensado no solo para la carrera, sino también para el entretenimiento del público, con espacios gastronómicos y áreas de encuentro a lo largo del trazado.

Durante la presentación oficial en el Palacio Libertad, el secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Turnes, destacó que el evento será mucho más que una competencia automovilística. “Va a ser una fiesta del automovilismo, no solamente una carrera, sino un festival para que la gente lo disfrute”, señaló, y remarcó el objetivo de revitalizar el corredor sur porteño, que incluye al Autódromo, el Parque Olímpico de la Juventud, el Parque Roca y el Parque de la Ciudad.

Circuito Callejero de Buenos Aires

En lo estrictamente deportivo, el espectáculo promete emociones fuertes: los autos podrían alcanzar velocidades cercanas a los 250 km/h en la recta principal de 952 metros sobre la avenida Roca. El Campeonato del TC2000 YPF Energía Argentina abrirá su temporada en la Ciudad por primera vez en 13 años en un circuito urbano porteño, con Matías Rossi, campeón defensor, y Franco Vivian como figuras presentes en el lanzamiento.

El evento del TC 2000 y las propuestas de la Ciudad de Buenos Aires

El evento contará con un sector VIP, una Fan Zone con propuestas recreativas, boxes y paddock dentro del Parque de la Ciudad, además de estacionamientos cercanos a los accesos generales y al área VIP. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de ticketek.com.ar y tc2000.com.ar.

Callejero de CABA

Alejandro Levy, presidente de Tango Motorsports y organizador del TC2000, subrayó la magnitud del evento y el trabajo conjunto con el Gobierno porteño. “No es un evento más, es un evento muy grande, muy importante, para disfrutar y compartir con la familia y amigos durante todo el fin de semana”, afirmó.

Por su parte, Eduardo Baca, titular de la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino (ACA), resaltó los estándares de seguridad del circuito callejero y explicó que las obras comenzaron con anticipación y cumplen con lineamientos exigentes, alineados con modelos internacionales.

La competencia será también el punto de partida de un calendario ambicioso de cara a 2027, cuando Buenos Aires sea Capital Mundial del Deporte. En ese contexto, avanzan las obras de remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que hoy no puede utilizarse, con la mirada puesta en el regreso del MotoGP tras 28 años y el anhelo de recuperar una fecha de Fórmula 1. Las reformas forman parte del plan de la gestión de Jorge Macri para revitalizar y potenciar la zona sur de la Ciudad.